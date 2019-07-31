Ани Лорак с новым парнем подтвердили отношения: фотофакт

Влюбленные были запечатлены во время нежного поцелуя

Ани Лорак Фото: facebook.com/AniLorak

После громкого развода певицы Ани Лорак с Муратом Налчаджиоглу артистка перестала скрывать свои отношения с новым парнем - саунд-продюсером лейбла Black Star Егором Глебом. Более того, пара теперь делится совместными романтическими фото со своими поклонниками.

Смотрите короткое видео о новом возлюбленном Ани Лорак:

26-летний Егор Глеб на своей странице в Instagram поделился романтическим фото, на котором они с Ани Лорак нежно целуются. Снимок был сделан на студии звукозаписи. И хотя на фото видны лишь силуэты мужчины и женщины, поклонники уверенны, что это именно Каролина с Егором. Возлюбленный певицы оставил под публикацией ее инициалы КК – Каролина Куек (настоящее имя артистки).

Ани Лорак и Егор Глеб Фото: facebook.com/AniLorak

В тоже время, Ани Лорак на своей странице также опубликовала фото со студии звукозаписи и анонсировала выход нового альбома.

29 Июл 2019 в 11:10 PDT INSTAGRAM (@anilorak)

"Мы готовим для вас много нового и интересного. Вы ждете?" – написала звезда.

Напомним, что новый возлюбленный Ани Лорак ранее состоял в отношениях с еще одной популярной певицей - TAYANNA. Вскоре артистка откровенно рассказала о своей семейной жизни с бывшим мужем Егором Глебом.

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