Ани Лорак с новым парнем подтвердили отношения: фотофакт
Влюбленные были запечатлены во время нежного поцелуя
После громкого развода певицы Ани Лорак с Муратом Налчаджиоглу артистка перестала скрывать свои отношения с новым парнем - саунд-продюсером лейбла Black Star Егором Глебом. Более того, пара теперь делится совместными романтическими фото со своими поклонниками.
Смотрите короткое видео о новом возлюбленном Ани Лорак:
26-летний Егор Глеб на своей странице в Instagram поделился романтическим фото, на котором они с Ани Лорак нежно целуются. Снимок был сделан на студии звукозаписи. И хотя на фото видны лишь силуэты мужчины и женщины, поклонники уверенны, что это именно Каролина с Егором. Возлюбленный певицы оставил под публикацией ее инициалы КК – Каролина Куек (настоящее имя артистки).
В тоже время, Ани Лорак на своей странице также опубликовала фото со студии звукозаписи и анонсировала выход нового альбома.
"Мы готовим для вас много нового и интересного. Вы ждете?" – написала звезда.
Напомним, что новый возлюбленный Ани Лорак ранее состоял в отношениях с еще одной популярной певицей - TAYANNA. Вскоре артистка откровенно рассказала о своей семейной жизни с бывшим мужем Егором Глебом.
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