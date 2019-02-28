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Незрячий парень вызвал фурор в шоу "Дивовижні люди"

Победителем премьерного выпуска стал 22-летний человек-эхолокатор Олег Шпай

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:28
Победителем премьерного выпуска "Дивовижнi люди" стал 22-летний человек-эхолокатор Олег Шпай
Победителем премьерного выпуска "Дивовижнi люди" стал 22-летний человек-эхолокатор Олег Шпай
Фото: пресс-служба канала "Украина"

23 февраля в 21:00 зрители телеканала "Украина" увидели первый выпуск новейшего супер-шоу "Дивовижні люди" с ведущим Александром Скичко, за победу в котором сражаются украинцы с выдающимися умственными способностями. Победителем премьерного выпуска стал 22-летний человек-эхолокатор Олег Шпай.

В рамках своего испытания Олег Шпай, используя метод эхолокации, должен был описать и назвать те предметы, которые появлялись перед ним в студии. Олег Шпай – человек сильный духом и со своей историей. 22-летний парень, лишенный зрения от рождения, научился вести полноценный образ жизни, используя метод эхолокации.

Победителем премьерного выпуска стал 22-летний человек-эхолокатор Олег Шпай
Победителем премьерного выпуска стал 22-летний человек-эхолокатор Олег Шпай
Фото: пресс-служба канала "Украина"

"Когда мне было 14 лет, я попал на семинар, посвященный эхолокации. Эхолокация – это процесс, с помощью которого звуки отражаются от предметов и, благодаря этому, я получаю определенное представление о предметах и картинку. Все, что другие люди делают, используя зрение, я делаю с помощью других органов чувств", – говорит Олег Шпай.

Звездный эксперт шоу "Дивовижні люди" Оля Полякова отметила, что умение участника – просто невероятные.

"Олег, пока вы выполняли ваше задание, у меня дважды выступали слезы. Но вовсе не от жалости, а, наоборот, от радости, что вы это можете. Это дар, вы можете жить нормальной жизнью. Я очень за вас рада!" – поделилась эмоциями Оля Полякова.

Победителем премьерного выпуска стал 22-летний человек-эхолокатор Олег Шпай
Победителем премьерного выпуска стал 22-летний человек-эхолокатор Олег Шпай
Фото: пресс-служба канала "Украина"

Олег Шпай выиграл 100 тыс. гривен и получил возможность побороться за главный приз – 200 тыс. гривен и почетное звание победителя супер-шоу "Дивовижні люди". Его выступление мы увидим в финале.

В первом эфире зрители канала "Украина" также познакомились с другими 5 героями и их неординарными способностями. Чтобы максимально ярко раскрыть потенциал каждого участника, им были предложены сложные, но очень эффектные испытания.

В рамках премьерного эфира свои уникальные способности также продемонстрировали: человек-календарь Станислав Старостенко, который способен определить день недели любой даты за последние 7 столетий; девушка с уникальной тактильной памятью Ирина Егорова; боксер Олег Волошко, который владеет впечатляющей двигательной памятью – он помнит скорость, силу и последовательность всевозможных комбинаций ударов; 7-летний Леонид Соловей с феноменальной зрительной памятью – мальчик моментально фиксирует в памяти любые числа, цвета и слова с помощью образов; синестетик Анна Пастушенко, которая видит мелодии цветами;

Победителя первого эфира выбирали по сумме оценок, которые он получил от звездных экспертов – Маши Ефросининой, Алексея Суханова, Оли Поляковой и Виктора Комаренко, а также оценок зрителей в зале. Они могли ставить баллы от 1 до 10, но финальный результат зависел именно от той оценки, которую поставили зрители.

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Напомним, масштабное шоу "Дивовижні люди" – это украинская адаптация популярного немецкого формата The Brain, которое успешно выходит в США, Франции, Китае, Италии, Бразилии, Португалии и других странах мира. В новом проекте телеканала "Украина" борются за победу будут люди с выдающимися умственными способностями, которые запоминают огромные объемы информации, очень быстро считают, имеют стереоскопическое зрение, впечатляющую тактильную, двигательную, мышечную или музыкальную память.

В каждом из 9 выпусков супер-шоу "Дивовижні люди" за победу соревнуются 6 участников. Победитель выпуска определяется путем голосования: участников оценивают зрители в зале с помощью специального мобильного приложения, а также звездные эксперты проекта. В зависимости от того, насколько участник поразил своими умственными способностями, зрители и эксперты ставят баллы – от 1 до 10. Триумфатор вечера получает денежный приз – 100 000 гривен, а также становится участником финального выпуска. В 10-м выпуске телепроекта будут бороться лучшие из лучших, а победителя шоу выберет вся страна путем СМС-голосования.

Производством шоу по заказу канала "Украина" занимается компания Friends Production. Телепроект выходит в эфир канала-лидера по субботам в 21:00.

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