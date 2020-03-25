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"Ни объятий, ни поцелуев": MOZGI представили танцевальный трек о карантине

Авторами трека является Потап и Позитив

Валерия Ильченко
Сегодня, 17:02

В связи со вспышкой коронавируса в Украине объявлен карантин, который продлится предварительно до 24 апреля. И если кто-то ломает голову над тем, чем заняться на карантине, знаменитости не теряют времени зря. Так, популярная украинская группа MOZGI представила новый зажигательный трек.

Авторами и композиторами песни под названием No Hugs, No Kisses стали Алексей Потапенко (Потап) и Алексей Завгородний (Позитив). На своей странице в Instagram Потап прокомментировал выход нового трека. По мнению музыканта, карантин может изменить украинцев в лучшую сторону, однако он скучает по объятиям и поцелуям.

Группа MOZGI
Группа MOZGI
Фото: instagram.com/d.vadya_mozgi

"Режим Карантина нас изменит, и это уже происходит, мы надеемся, в лучшую сторону! Но есть вещи, за которыми мы дико скучаем – обнимашки и поцелуи", – написал Алексей.

Слушайте новую песню MOZGI – No Hugs, No Kisses:

Ранее мы также показали, чем занимается Потап во время вспышки коронавируса. Кроме того, Потап представил собственный трек о карантине.

Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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