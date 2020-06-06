Ничего лишнего: Плакидюк показала закулисный кадр с эротической фотосессии Астафьевой (фото 18+)

Даша Астафьева обнажилась перед известным фотографом

Творческий дуэт Соня Плакидюк и Даша Астафьева не перестают удивлять и радовать своих поклонников. Фотограф проекта "Топ-модель по-украински" разместила закулисный кадр с самой откровенной фотосессии с Астафьевой. На снимке популярная певица позирует абсолютно обнаженной.

Ранее Плакидюк обнародовала кадр, где ее муза Даша Астафьева запечатлена голой на балконе во Львове. На этот раз на странице Сони в Instagram появился снимок, где артистка без одежды позирует у окна гостиничного номера, а в это время Плакидюк в пижаме и с полотенцем на голове фотографирует ее на телефон.

Даша Астафьева и Соня Плакидюк Фото: instagram.com/moi_sofism

"Мы с Дашей снимались на безопасном расстоянии еще до того, как это стало мейнстримом, а Юля Швецова кадровала нас с помощью "портрета" на айфоне из другого уголка", – написала в посте Плакидюк.

Недавно Даша Астафьева в прямом эфире в Instagram с артисткой Олей Поляковой призналась, что однажды ей предложили миллион долларов, чтобы она родила ребенка. Кроме этого, по словам певицы, ей регулярно предлагают заняться сексом за деньги.

Как проходят фотосессии Даши Астафьевой, смотрите в ролике:

Напомним, что ранее Даша Астафьева позировала полуобнаженной среди ледников.

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