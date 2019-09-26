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"Ничего не советовала": Катя Осадчая пожаловалась на мошенников

В сети распространяется фейковое интервью телеведущей

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:51
Катя Осадчая
Катя Осадчая
Фото: instagram.com/kosadcha

Известная украинская телеведущая Катя Осадчая, которая недавно отметила 36-летие, стала жертвой мошенников. Звезда заявила, что от ее имени в сети распространяют рекламу средства от образований на стопах.

Смотрите также видео о том, как не стать жертвой мошенников:

На своей странице в Instagram Катя Осадчая разместила пост, в котором заявила, что и ранее видела фейковую рекламу якобы от ее имени, однако не реагировала на нее. Но с недавних пор знакомые начали интересоваться у телеведущей, помогло ли ей средство.

"Сначала я не отнеслась серьезно к этой информации, но когда у меня уже начали спрашивать знакомые, помогла ли мне какая-то мазь от косточек, я уже решила написать здесь. В интернете распространяют мое интервью или прямую речь как рекламу средства от образований на стопах", – утверждает Осадчая.

Катя Осадчая с мужем Юрием Горбуновым
Катя Осадчая с мужем Юрием Горбуновым
Фото: instagram.com/kosadcha

Звезда отметила, что решила опровергнуть свое участие в данной рекламе, дабы уберечь людей от уловок мошенников.

"Как бы мне ни было странно все это писать, но я уверена, это спасет многих от мошенничества. Я никогда не имела подобных проблем и никому ничего не советовала и не советую. Пожалуйста, пользуйтесь советами профессиональных врачей, в интернете много мошенников, которые спекулируют именами известных людей. Юрий Горбунов два года боролся с мангустином! Теперь мошенники пользуются моим именем. Спасибо за ваше внимание и будьте здоровы!", – написала телеведущая.

К слову, ранее Катя Осадчая рассказала еще одну неприятную историю. Телеведущая шокирована инцидентом с МАУ.

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