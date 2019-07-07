"Ничего с этим сделать не могу": Ирина Билык о любви к Диме Коляденко

Певица прокомментировала слухи о романе с бывшим мужем

Ирина Билык и Дима Коляденко Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Ирина Билык, которая на днях показала фото старшего сына и его невесты, заявила, что до сих пор любит Диму Коляденко. Певица прокомментировала предложение руки и сердца от бывшего мужа, а также слухи об их романе.

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Так, в беседе с Катей Осадчей Билык опровергла разговоры о своей свадьбе с Коляденко, которые ходят в сети после того, как певец сделал предложение бывшей возлюбленной прямо на сцене.

Как признается Ира, отчасти это было притворство. "Мы актеры. Нас пригласили провести одну вечеринку про нашу любовь с Коляденко. А он, подлец, понял, что я такая беззащитная стою на сцене, улыбаюсь и решил воспользоваться случаем и сделал мне предложение. Теперь это все обсуждают", – призналась Билык.

Певица добавила, что до сих пор любит своего экса несмотря ни на что. "Я хочу сказать на всю страну, что я до сих пор люблю Дмитрия Коляденко и ничего с этим сделать не могу", – подытожила она.

К слову, не так давно Дима Коляденко заявил, что не собирается уводить Ирину Билык из семьи.

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