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Нидерланды назвали представителя на Евровидении 2020

В 2019 году представитель Нидерландов стал победителем музыкального конкурса

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:49
Жангу Макрой - представитель Нидерландов на Евровидении 2020
Жангу Макрой - представитель Нидерландов на Евровидении 2020
Фото: Instagram-страница Жангу Макроя

До конкурса Евровидение 2020, которое будет проходить в Роттердаме, осталось всего четыре месяца, и страны-участницы конкурса одна за одной объявляют своих представителей. Напомним, кто представит Украину на Евровидении 2020, мы узнаем в финале Нацотбора 22 февраля. Тем временем с представителем определилась страна, принимающая музыкальный конкурс в этом году, – Нидерланды.

Узнайте также, какие страны первыми определились с представителями на Евровидении 2020:

Так, на Евровидении 2020 Нидерланды представит талантливый вокалист Жангу Макрой. Об этом сообщается на официальном сайте конкурса. "Песня, которую он спел, сразу же тронула нас. Мы очень рады, что Жангу хочет отправиться в это путешествие с нами!", – говорит член Нацотбора Эрик ван Штаде.

Сам Жангу также в восторге от новостей: "Я удостоен огромной чести! Это мечта и самая прекрасная вещь, о которой я только мог мечтать".

INSTAGRAM

Отметим, конкурсная песня Жангу будет представлена позже.

Что известно о представителе Нидерландов на Евровидении 2020

Жангу Макрой родился в 1993 году в Парамарибо, Суринам (Южная Америка). Путь к успеху артиста начался с момента, когда он получил гитару в качестве подарка от своих родителей на 13-летие. Вместе со своим братом-близнецом Ксилланом они создали музыкальный дуэт.

Амбиции Жангу оказались более масштабными, чем музыкальная сцена в родном Суринаме, в результате чего артист переехал в Нидерланды в 2014 году. Там он встретил продюсера и композитора Perquisite, который подписал контракт с его лейблом Unexpected Records. С этого момента карьера Жангу в голландской музыкальной индустрии шла полным ходом. С тех пор он принимал участие в нескольких крупных голландских фестивалях, регулярно посещал телевизионные шоу и дважды был номинирован на премию Эдисона – голландский эквивалент американской премии Грэмми.

Напомним, организаторы назвали имя второго члена жюри украинского Нацотбора на Евровидении 2020.

Все подробности в спецтеме Евровидение 2020

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Евровидение 2020 Жангу Макрой
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