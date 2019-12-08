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Никакой вражды: Каменских и Полякова поцеловались на публике

Певицы удивили фанов неожиданной выходкой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:45
Настя Каменских и Оля Полякова
Настя Каменских и Оля Полякова
Фото: instagram.com/polyakovamusic, instagram.com/kamenskux

Настя Каменских и Оля Полякова, разбившая награду от программы "Зірковий шлях", удивили поцелуем на публике. Артистки, которые, по слухам, враждуют между собой, решили развеять миф о соперничестве очень ярким способом.

Смотрите эксклюзивное интервью с NK:

Украинские певицы NK и Оля Полякова страстно поцеловались во время прямого эфира вокального проекта, судьями и тренерами которого они являются. Пикантный момент был запечатлен и опубликован в Instagram звезд.

Каменских и Полякова поцеловались на публике | Фото: instagram.com/stories/polyakovamusic/

Отметим, что наряды девушки выбрали весьма страстные – Настя примерила красное платье с глубоким декольте и даже покрасила волосы в яркий тон. Суперблондинка же вышла в элегантном алом наряде, с терновым венцом на голове.

Стоит добавить, что в сети уже давно поговаривают о соперничестве между двумя звездами. Якобы Настя и Оля часто "подкалывают" друг друга и вовсе не ради рейтинга программы, а из-за настоящей вражды. Так или иначе, певицы восхитительно смотрятся вместе.

Ранее мы писали, что Настя Каменских посвятила свою победу на M1 Music Awards Потапу.

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