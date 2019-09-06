Ники Минаж уходит со сцены: подробности

Певица хочет посвятит свое время семье

Ники Минаж Фото: Getty Images

Известная американская рэп-исполнительница Ники Минаж, которая ранее сказала, что выходит замуж, объявила о завершении своей музыкальной карьеры. Об этом 36-летняя певица сообщила в Twitter 5 сентября.

Кстати, ранее Квентин Тарантино объявил о возможном завершении карьеры режиссера:

Так, Ники Минаж (настоящее имя Оника Таня Мараж) отметила, что бросает карьеру ради семейной жизни. "Я решила уйти и посвятить себя семье. Знаю, что вы, ребята, будете довольны", − написала певица.

По информации TMZ, фраза была адресована недоброжелателям Минаж.

"Обращаясь к фанатам − поддерживайте меня, делайте это вплоть до моей смерти. Буду любить вас всю жизнь" − подчеркнула исполнительница. Больше ничего конкретного не известно. Представители певицы не комментировали заявление.

Напомним, ранее Ники Минаж показала, как провела День благодарения, который сегодня, 22 ноября отмечали в Америке. Вместе со своей мамой Кэрол Ники занялась благотворительностью.

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