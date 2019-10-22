Ники Минаж вышла замуж за бойфренда-насильника

Американская певица распрощалась со статусом холостячки

Ники Минаж и Кеннет Петти Фото: instagram.com/nickiminaj

Известная американская рэп-исполнительница Ники Минаж, которая недавно заявила об уходе со сцены, вышла замуж за рэпера Кеннет Петти. Отметим, что избранник звезды отсидел за изнасилование и убийство.

Также не пропустите в видео: актриса Холли Мэри Комбс в третий раз вышла замуж

Еще в июне этого года в прямом эфире шоу Queen Radio Ники рассказала о предстоящей свадьбе и заявила, что всегда мечтала стать счастливой женой.

Ники Минаж и Кеннет Петти Фото: instagram.com/nickiminaj

О том, что певица распрощалась с холостяцкой жизнью, артистка рассказала поклонникам на своей странице в Instagram. Ники Минаж опубликовала ролик, показав чашки с надписями "мистер" и "миссис", а также белую кепку с надписью "невеста". Также новоиспеченная жена призналась, что теперь она – Оника Таня Мараж-Петти.

INSTAGRAM

Пока никаких подробностей свадебной церемонии нет, но исходя из подписи к видео, влюбленные поженились 21 октября.

Напомним, Кеннет Петти был приговорен к 10 годам в тюрьме за убийство, совершенное в 2002 году. Он был досрочно освобожден после того, как отсидел 7 лет. В 1995 году Кеннета обвинили в изнасиловании 16-летней девушки. Тогда его проговорили к лишению свободы сроком от 18 до 54 месяцев.

Ранее Мадонна и Ники Минаж поцеловались за кулисами MTV Video Music Award.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.