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Никита Добрынин и Дарья Квиткова поженились: первые фото и видео молодоженов

Впервые в истории украинского "Холостяка" герои стали мужем и женой

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 15:07

Сегодня, 20 мая, главный герой романтического шоу "Холостяк-9" Никита Добрынин и его избранница Дарья Квиткова официально стали мужем и женой. Отметим, что впервые в истории украинского шоу пара поженилась.

Как рассказали влюбленные Сегодня.Lifestyle свадьбу им пришлось отменить из-за карантина, поэтому главное торжество состоится 12 августа. Сегодня Никита и Дарья в тесном кругу друзей расписались.

На своей странице в Instagram новоиспеченная жена уже поделилась первыми фото и видео с главного события в ее жизни. Для росписи невеста предпочла облачиться в короткое белое платье, украсив образ утонченными босоножками.

Телеведущий сделал выбор в сторону светло-серого костюма. На церемонии присутствовали друзья супругов, которые из-за кадры радостно произносили поздравления.

Никита Добрынин и Дарья Квиткова поженились
Никита Добрынин и Дарья Квиткова поженились
Фото: instagram.com/tetyanakondakchan

Дарья планировала взять фамилию мужа после свадьбы. Известно, что Никита Добрынин – это псевдоним телеведущего. Еще во время съемок шоу "Холостяк-9" главный герой признался: его настоящая фамилия и имя – другие.

Напомним, что телеведущий Никита Добрынин сделал Дарье Квитковой предложение этой зимой во время совместного отдыха на Бали. Он устроил девушке сюрприз-фотосессию. И когда Дарья не ожидала, Никита преподнес любимой кольцо, записав этот момент на видео.

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