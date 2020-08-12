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Никита Добрынин и Даша Квиткова показали подготовку к свадьбе: видео

Сегодня, 13:54

Сегодня пара устраивает пышное торжество

12 августа, герой шоу "Холостяк" Никита Добрынин и его супруга Даша Квиткова празднуют день свадьбы. И хоть пара уже узаконила свои отношения в ЗАГСе, крупное торжество с близкими и родными они устраивают именно сегодня.

На своей странице в Instagram Даша Квиткова разметила видео подготовки к важному дню.

"Считаные часы до начала нашей свадьбы. Мне скинули видео, как мы выбирали концепцию нашего мероприятия. Жду не дождусь, чтобы увидеть все в реальности. С 5:00 утра на локации собирают все по крупицам. Это должно быть что-то нереальное. Прямой эфир не обещаю, но много сторис точно будет", – описала публикацию Даша.

INSTAGRAM

Ранее Даша показала фото с девичника, поблагодарив близких подруг за поддержку и любовь. На фото Квиткова запечатлена в окружении четырех девушек. В описании к снимку победительница "Холостяка" рассказала, как прошел ее девичник.

Напомним, что эксклюзивно для Сегодня.Lifestyle Даша Квиткова рассказала, как будет проходить ее самый счастливый день, кто будет петь на их с Никитой свадьбе, а также во сколько им обойдется торжество в условиях пандемии.

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