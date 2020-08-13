Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Никита Добрынин и Даша Квиткова поженились: как прошла церемония

Сегодня, 10:03

Пара устроила пышное торжество с родными и близкими

Экс-герой шоу "Холостяк" и ведущий Никита Добрынин женился на своей возлюбленной Даше Квитковой. Пара познакомилась на проекте и стала единственной в истории реалити, кто сыграл свадьбу после окончания шоу.

Никита Добрынин и Даша Квиткова
Никита Добрынин и Даша Квиткова
Фото: instagram.com/kvittkova

Расписались Никита и Даша еще в мае этого года. В том же месяце они хотели устроить торжество с родными и близкими, но его пришлось перенести на август из-за пандемии коронавируса. Теперь Добрынину и Квитковой наконец-то удалось провести свадьбу мечты.

Несмотря на такой важный день, Даша успевала делиться со своими подписчиками фото и видео с праздника. Место, где проходило торжество, было украшено цветами нежных оттенков. Путь к импровизированному алтарю освещали гирлянды и люстры. К Никите Даша шла по длинному светящемуся экрану.

Скриншот: instagram.com/kvittkova/

После официальной церемонии, гости принялись танцевать. Никита также произнес трогательную речь.

Скриншот: instagram.com/kvittkova/

Традиционно невеста бросила свой букет подружкам. Кроме этого, пара вместе разрезала трехъярусный свадебный торт.

Скриншот: instagram.com/kvittkova/

На празднике выступала популярная украинская группа KAZKA, которая исполнила свои хиты "Плакала", "Свята" и другие.

Скриншот: instagram.com/kvittkova/

Подборка самых странных курьезов на свадьбах – смотрите видео:

Напомним, Даша Квиткова показала подружек невесты и первое свадебное платье. Ранее Никита Добрынин и Даша Квиткова показали подготовку к свадьбе.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Победительница шоу "Холостяк" Даша Квиткова показала фото с девичника Телеведущая Иванна Онуфрийчук о предстоящем торжестве: "Я хочу устроить настоящую свадьбу мечты!" Свадьба Бруклина Бекхэма теперь зависит от графика Меган Маркл и принца Гарри: причина
свадьба молодожены Никита Добрынин Дарья Квиткова
Реклама

Новости партнеров

Как правильно засолить красную рыбу в домашних условиях
Как правильно засолить красную рыбу в домашних условиях
Помнишь девочку из «Голубой лагуны»? Взгляни на нее 40 лет спустя
Помнишь девочку из «Голубой лагуны»? Взгляни на нее 40 лет спустя
Фитнес-модель Соммер Рей показала фигуру в откровенном наряде
Фитнес-модель Соммер Рей показала фигуру в откровенном наряде
Звезды, которые соблазнили телами на пляже: топ сочных фото
Звезды, которые соблазнили телами на пляже: топ сочных фото

Популярные статьи

Сегодня, 10:05Events

День левши-2020: прикольные картинки, поздравительные открытки и добрые пожелания

Вчера, 18:12Events

Медовый Спас Маковей: что нельзя делать в праздник

Вчера, 13:41Food

Как приготовить шулики на Маковея: рецепты традиционной украинской выпечки

11 августаFood

Как приготовить варенье из сливы: ТОП-5 рецептов на зиму

11 августаПсихология

Как влюбить в себя парня: пять безотказных способов

11 августаEvents

Когда три Спаса в 2020 году: точные даты летних праздников

11 августаFood

Как приготовить маковую начинку для пирогов, блинов и рулетов

11 августаFun

Длиной 122 метра: таинственный корабль нашли у берегов Антарктиды (фото, видео)

11 августаШоу-бизнес

Победительница шоу "Холостяк" Даша Квиткова показала фото с девичника

11 августаFood

Сливовый пирог по рецепту из газеты The New York Times

11 августаFun

Пес помог котенку перейти через дорогу и попал на видео

11 августаШоу-бизнес

Дочь Оззи Осборна стала неузнаваемой после похудения на 39 кг: фото до и после

10 августаШоу-бизнес

Танці з зірками-2020: все звездные участники шоу

10 августаШоу-бизнес

Внучки Елизаветы II показали себя без макияжа: редкое фото

10 августаEvents

День ангела Ирины: красивые поздравления в прозе и стихах

10 августаFood

Маковый Спас-2020: что святят на Маковея

Новости партнеров

Помідори половинками на зиму: рецепт без стерилізації
Помідори половинками на зиму: рецепт без стерилізації
Звезда "Евровидения" Кончита Вурс показала свою новую внешность
Звезда "Евровидения" Кончита Вурс показала свою новую внешность
Анастасія Квітко поділилася пікантними кадрами
Анастасія Квітко поділилася пікантними кадрами
Назван симптом, предупреждающий о повышенном сахаре в крови
Назван симптом, предупреждающий о повышенном сахаре в крови
Сьюзи Кортез похвасталась роскошными формами
Сьюзи Кортез похвасталась роскошными формами
Русская Кардашьян похвасталась пышной фигурой в купальнике
Русская Кардашьян похвасталась пышной фигурой в купальнике
Астрологи назвали самые крепкие пары по знакам Зодиака
Астрологи назвали самые крепкие пары по знакам Зодиака
Трагически оборвалась жизнь юного сына Виктора Павлика
Трагически оборвалась жизнь юного сына Виктора Павлика

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять