Никита Добрынин и Даша Квиткова поженились: как прошла церемония
Пара устроила пышное торжество с родными и близкими
Экс-герой шоу "Холостяк" и ведущий Никита Добрынин женился на своей возлюбленной Даше Квитковой. Пара познакомилась на проекте и стала единственной в истории реалити, кто сыграл свадьбу после окончания шоу.
Расписались Никита и Даша еще в мае этого года. В том же месяце они хотели устроить торжество с родными и близкими, но его пришлось перенести на август из-за пандемии коронавируса. Теперь Добрынину и Квитковой наконец-то удалось провести свадьбу мечты.
Несмотря на такой важный день, Даша успевала делиться со своими подписчиками фото и видео с праздника. Место, где проходило торжество, было украшено цветами нежных оттенков. Путь к импровизированному алтарю освещали гирлянды и люстры. К Никите Даша шла по длинному светящемуся экрану.
После официальной церемонии, гости принялись танцевать. Никита также произнес трогательную речь.
Традиционно невеста бросила свой букет подружкам. Кроме этого, пара вместе разрезала трехъярусный свадебный торт.
На празднике выступала популярная украинская группа KAZKA, которая исполнила свои хиты "Плакала", "Свята" и другие.
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Напомним, Даша Квиткова показала подружек невесты и первое свадебное платье. Ранее Никита Добрынин и Даша Квиткова показали подготовку к свадьбе.
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