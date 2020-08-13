Никита Добрынин и Даша Квиткова поженились: как прошла церемония

Пара устроила пышное торжество с родными и близкими

Экс-герой шоу "Холостяк" и ведущий Никита Добрынин женился на своей возлюбленной Даше Квитковой. Пара познакомилась на проекте и стала единственной в истории реалити, кто сыграл свадьбу после окончания шоу.

Никита Добрынин и Даша Квиткова Фото: instagram.com/kvittkova

Расписались Никита и Даша еще в мае этого года. В том же месяце они хотели устроить торжество с родными и близкими, но его пришлось перенести на август из-за пандемии коронавируса. Теперь Добрынину и Квитковой наконец-то удалось провести свадьбу мечты.

Несмотря на такой важный день, Даша успевала делиться со своими подписчиками фото и видео с праздника. Место, где проходило торжество, было украшено цветами нежных оттенков. Путь к импровизированному алтарю освещали гирлянды и люстры. К Никите Даша шла по длинному светящемуся экрану.

Скриншот: instagram.com/kvittkova/

После официальной церемонии, гости принялись танцевать. Никита также произнес трогательную речь.

Скриншот: instagram.com/kvittkova/

Традиционно невеста бросила свой букет подружкам. Кроме этого, пара вместе разрезала трехъярусный свадебный торт.

Скриншот: instagram.com/kvittkova/

На празднике выступала популярная украинская группа KAZKA, которая исполнила свои хиты "Плакала", "Свята" и другие.

Скриншот: instagram.com/kvittkova/

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Напомним, Даша Квиткова показала подружек невесты и первое свадебное платье. Ранее Никита Добрынин и Даша Квиткова показали подготовку к свадьбе.

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