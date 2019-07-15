HOT! Никита Добрынин показал пляжные развлечения с победительницей "Холостяка"

Влюбленные весело проводят время в Одессе

Никита Добрынин и Дарья Квиткова Фото: instagram.com/kvittkova

Никита Добрынин и Дарья Квиткова только недавно летали в Париж, где отметили день рождения Даши, и делились романтичными снимками. А на днях пара эффектно появилась на торжественной церемонии открытия ОМКФ 2019. Судя по всему, Никита и Даша отправились в Одессу на время проведения фестиваля.

Смотрите видео о том, куда едут мужчины-холостяки за женами:

Однако звездная пара не только посещает показы, но и успевает сходить на пляж. Никита Добрынин показал, как они с Дарьей весело проводят время. В Instagram экс-Холостяк опубликовал забавные пляжные снимки и написал: "В жизни главное — смотреть в одном направлении. Дружно смотрим в направлении бассейна".

Никита Добрынин с возлюбленной в Одессе Фото: instagram.com/nikitadobrynin

Даша Квиткова и Никита Добрынин Фото: instagram.com/nikitadobrynin

Ранее мы также писали, что Даша Квиткова показала квартиру, в которой живет с Никитой Добрыниным.

Напомним, торжественная церемония открытия ОМКФ 2019 состоялась в пятницу, 12 июля. Сегодня.Lifestyle рассказали, кто из звезд посетил красную дорожку, а также показали ТОП-15 лучших образов, которые нужно увидеть.

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