Никита Добрынин сделал предложение Дарье Квитковой: романтическое видео

Возлюбленная украинского ведущего сказала заветное "да"

Никита Добрынин сделал предложение Даше Квитковой Фото: instagram.com/kvittkova

Украинский телеведущий и экс-участник романтического шоу "Холостяк 9" сделал предложение своей возлюбленной Дарье Квитковой. Отметим, что это первый случай, когда у участников проекта сложились отношения и победительница выходить замуж.

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Предложение руки и сердца Никита сделал Дарье на Бали, где они сейчас вместе отдыхают. Видео романтического момента в жизни влюбленных они опубликовали на своих страницах в Instagram.

На кадрах видно, как Добрынин становится на одно колено перед избранницей и преподносит ей коробочку с заветным обручальным кольцом. Первая реакция 21-летней девушки была весьма забавной: "Ну ты что, издеваешься?". Спустя пару секунд Дарья начала целовать возлюбленного и произнесла заветное "да".

"Она сказала "Да!", – написал Никита Добрынин.

"Наше новое начало. I said "Yes"", – подписала кадр новоиспеченная невеста.

INSTAGRAM

Одним из первых влюбленных поздравил ведущий романтического шоу "Холостяк" Григорий Решетник. В комментариях под публикацией он написал: "Ураааааа! Поздравляю. А я сразу говорил, вы созданы друг для друга".

INSTAGRAM

Отметим, что пара встречается чуть больше года и длительное время уже живет вместе на квартире у Никиты. Влюбленные много путешествуют и активно делятся совместными снимками на своих страницах в Instagram.

Недавно Даша Квиткова также показала, какой сюрприз ей устроил Никита Добрынин в день ее рождения.

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