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"Никогда ничего не просила": Алина Гросу рассказала об отношениях с мужем

Певица поделилась деталями семейной жизни

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 16:24

Украинская певица Алина Гросу год назад вышла замуж. Избранником артистки стал бизнесмен по имени Александр. На Instagram-странице программы "Зірковий шлях", которая выходит на телеканале "Украина", Алина призналась, как выстраивает отношения с мужем и что ей до сих пор неудобно делать в общении с ним.

По словам Алины, несмотря на то, что она ничего не просит у мужа, он сам часто радует ее подарками и букетами цветов.

Певица Алина Гросу с мужем Александром
Певица Алина Гросу с мужем Александром
Фото: instagram.com/alina_grosu

"Мне это очень приятно. Но я никогда ничего не просила и не требовала, скорее сама себе что-то подарю, чем попрошу. Потому что мне неудобно это делать, даже если вы уже семья. Все равно не хочется стать не самодостаточной. Мне кажется, если я полностью перейду на пожитки мужа, я не буду чувствовать себя полноценной. А так я самостоятельна. Что хочу, то и делаю", – поделилась Алина Гросу в разговоре с журналистом телеканала "Украина".

Также узнайте, почему свадьба Алины Гросу оказалась под угрозой срыва:

Но если подарки певица готова покупать себе сама, то о важных датах ее муж обязан помнить: "Он знает все годовщины. Попробовал бы не знать, у меня же такой характер. Есть вещи, которые для меня важны, годовщины в частности. Я помню даты от первого поцелуя до сегодняшнего дня, когда что-то интересное случалось. У меня они в голове сидят и, конечно, у него тоже".

В то же время артистка не любит, когда люди загоняют себя в рамки. И говорит, что для нее важно, чтобы в паре развивались двое.

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"Я убеждена, что к человеку нужно относиться так, как он относится к вам. Конечно, нужно ценить, любить, уважать, доверять, но в первую очередь обращать внимание, как относятся к вам. Если, например, ваша половинка любит тусоваться с друзьями, то вы тоже имеете право тусоваться с подружками. Не загонять себя в рамки, когда вы начинаете жить исключительно этим человеком. Надо развиваться самой женщине и самому мужчине, чтобы вам было чем поделиться и расти дальше вместе", – рассказала Алина в прямом эфире на Instagram-странице "Зіркового шляху".

Напомним, что 1 апреля Алина Гросу озадачила поклонников снимком положительного теста на беременность.

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