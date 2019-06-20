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День рождения Николь Кидман: самые незабываемые наряды звездной красотки

Николь Кидман 20 июня празднует свое 52-летие

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:46
Николь Кидман
Николь Кидман
Фото: AFP

Звезда Голливуда и одна из самых успешных актрис Николь Кидман сегодня, 20 июня, отмечает свой 52-й день рождения. Знаменитость по праву носит статус самой очаровательной и талантливой женщины. За ее плечами много успешных киноработ и даже "Оскар" за лучшую женскую роль. 

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Помимо таланта, актриса обладает отменным чувством стиля и каждый ее выход сопровождается незабываемыми нарядами. Сегодня.Lifestyle предлагают вспомнить самые эффектные появления Николь Кидман за год. 

Премьера сериала "Большая маленькая ложь"

Для недавней и такой долгожданной премьеры второго сезона культового сериала HBO "Большая маленькая ложь" белокурая Николь Кидман позировала в элегантном брючном костюме от Michael Kors, пиджак которого был декорирован пайетками и перьями страуса.

Николь Кидман в брючном костюме от Michael Kors
Николь Кидман в брючном костюме от Michael Kors
Фото: AFP

Готический образ для красной дорожки в Лос-Анджелесе

Ее появление на церемонии вручения премий в Лос-Анджелесе было обречено на успех. А как иначе, когда голливудская звезда облачилась не просто в платье, а целое произведение искусства. 

В ее готическом наряде гармонично соседствовали россыпь из страз, кружевные вставки по бокам изделия и ажурные рукава-фонарики. А от провокационного декольте и вовсе было тяжело оторвать взгляд. Учитывая то, что спина, ноги и грудь Николь были оголенными, в целом знаменитость выглядела достойно и напоминала средневековую даму. 

Николь Кидман в черном платье с кружевом и стразами
Николь Кидман в черном платье с кружевом и стразами
Фото: AFP

Под свое изумительное платье 51-летняя красотка подобрала серебристые босоножки на каблуках с бархатным декором. На груди Николь сверкал кулон в виде красного сердца, а в ушах – нежные золотистые серьги с жемчужинами. 

Черно-белая классика для церемонии вручения наград

Николь Кидман для церемонии вручения премии Critics’ Choice Awards надела на красную дорожку очень стильный наряд – черное платье в пол с белой вставкой на юбке. Плечи звезды были оголены, а в руках она держала оригинальный квадратный клатч черного цвета.

Николь Кидман на Critics’ Choice Awards
Фото: Фото: AFP
Николь Кидман на Critics’ Choice Awards
Фото: Фото: AFP
Николь Кидман на Critics’ Choice Awards
Фото: Фото: AFP
Николь Кидман на Critics’ Choice Awards
Фото: Фото: AFP
Николь Кидман на Critics’ Choice Awards
Фото: Фото: AFP
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И снова ее любимый Michael Kors

Австралийская актриса стала гостьей мероприятия, организованного BAFTA (Британской академией кино и телевизионных искусств) в ее же честь. По такому случаю Николь надела черный облегающий джемпер, декорированный белыми камнями, и юбку миди с красивой драпировкой по бокам от американского бренда Michael Kors. Дополнили образ бархатные лодочки Christian Dior.

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Николь Кидман
Фото: Getty

Презентация киноленты "Исчезнувший мальчик"

В Лос-Анджелесе презентовали киноленту "Исчезнувший мальчик". По такому случаю актриса надела платье нежно-сиреневого цвета от Markus Lupfer из новой коллекции. Оно состоит из расшитого пайетками низа на тонких бретельках, поверх которого надевается прозрачная накидка с рукавами. Дополнила образ Николь босоножками Chloe Gosselin и легким макияжем.

Николь Кидман
Фото: Фото: AFP
Николь Кидман
Фото: Фото: AFP
Николь Кидман
Фото: Фото: AFP
Николь Кидман
Фото: Фото: AFP
Николь Кидман
Фото: Фото: AFP
Николь Кидман
Фото: Фото: AFP
Николь Кидман
Фото: Фото: AFP
1/7

Белый костюм для кинофестиваля в Торонто 

На кинофестиваль в Торонто Кидман надела более скромный костюм, нежели предыдущие ее образы, но выглядела не менее потрясающе. 

Его пиджак был украшен накладными карманами, а блузка в тон – рюшами. Дополнила образ Николь элегантными туфлями-лодочками, а волосы собрала сзади.

Николь Кидман
Фото: Фото: AFP
Николь Кидман
Фото: Фото: AFP
Николь Кидман
Фото: Фото: AFP
Николь Кидман
Фото: Фото: AFP
Николь Кидман
Фото: Фото: AFP
1/5

Напомним, голливудская звезда вернулась к своему прежнему образу – рыжим волосам с кудрями. В новом образе Кидман заметили в Нью-Йорке на съемках фильма "Отмена" (The Undoing) - предстоящем мини-сериале HBO.

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