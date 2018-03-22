Николь Кидман и ее муж Кит Урбан разводятся – СМИ

По сообщениям издания In Touch, американская актриса Николь Кидман и ее супруг, музыкант Кит Урбан разводятся после 12 лет брака. Как сообщают инсайдеры изданию, причин сразу несколько.

По инициативе Кита, для того, чтобы наладить отношения, недавно супруги отправились в специальный загородный лагерь в Вермонте, США. Однако, даже совместный отдых не помог Николь и Киту, которые часто ссорились в поездке. По словам инсайдеров, "друзья пары уверены, что Николь и Кит точно подадут на развод". Они также утверждают, что Кит вспомнил свои пристрастия – в 2006 году, через четыре месяца после их свадьбы, Урбан отправился проходить курс лечения от наркотической зависимости.

Также стало известно, что Кит не доволен постоянным контролем со стороны Кидман. В 2015 году она увидела фотографии, сделанные во время турне мужа по Америке. Тогда в туре с Китом находилась 24-летняя певица Келси Баллерини, которая спровоцировала ревность Кидман.

Николь Кидман и Кит Урбан. Фото: Getty

В интервью журналу W в 2017 году Николь призналась: "Я не люблю, когда мой муж не отвечает на звонки. Мне приходится ему звонить снова и снова. Я прихожу в ярость. Но неужели это делает меня слишком требовательной?".

Как оказалось, у Кита тоже был повод для ревности. Музыканту не понравилось, что Николь добилась того, чтобы в съемках сериала "Большая маленькая ложь" была задействована Зои Кравиц, дочь рок-музыканта Ленни Кравица, с которым у Николь был роман. Кит был уверен, что супруга сделала это, потому что по-прежнему испытывает к Ленни романтические чувства.

Николь Кидман и Кит Урбан поженились в 2006 году, у пары две дочери – 9-летняя Сандэй и 7- летняя Фэйт.

Напомним, Николь Кидман продемонстрировала роскошный образ на церемонии "Оскар-2018". Не менее запоминающимся стал образ 50-летней Николь на Critics' Choice Awards.