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Николь Кидман перенесла онкологическое заболевание

Сегодня, 10:06

53-летняя актриса поборола недуг после курса лечения

Оскароносная актриса Николь Кидман призналась, что перенесла рак кожи. По словам звезды, она сожалеет, что не была осторожна с ультрафиолетовыми лучами, в следствие чего столкнулось с опасным недугом.

Об этом 53-летняя Кидман рассказала в интервью The Sydney Morning Herald.

Несколько лет назад Николь поставили неожиданный диагноз. Однако медикам удалось спасти знаменитость. Она прошла курс лечения и выздоровела. При этом актриса сказала, что до сих пор жалеет о том, что не была осторожна солнцем и не защищала вою кожу.

Актриса Николь Кидман
Актриса Николь Кидман
Фото: YouTube

Николь Кидман также призналась, что в конце 1990-х у нее был страх, что кто-то из родных или близких друзей умрет. Такую боязнь у актрисы спровоцировала внезапная смерть режиссера Стэнли Кубрика.

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Из-за этих переживаний Кидман не только испытывает тревогу, но и неуверенность в завтрашнем дне. Она даже обращалась за помощью к психологу, чтобы справиться с фобией.

О болезнях звезд шоу-бизнеса смотрите в сюжете:

Ранее Николь Кидман дала редкий комментарий о браке с Томом Крузом.

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