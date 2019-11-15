Николь Кидман, Риз Уизерспун и Пинк: звезды на красной дорожке CMA Awards 2019

В США вручили награды лучшим исполнителям кантри-музыки

Николь Кидман на Красной дорожке премии CMA Awards Фото: Getty Images

В среду, 13 ноября в Нэшвилле прошла 53-я церемония CMA Awards, на которой вручают награды лучшим исполнителям кантри-музыки. Например, эту церемонию ежегодно посещает Николь Кидман, чтобы поддержать супруга.

Смотрите подробности, как в Калифорнии прошла премия Hollywood Film Awards:

Лучшей певицей года была признана Кейси Масгрейвс, которая также одержала победу в номинации Лучший клип. Певцом года стал Люк Комбс, в то время как награду за лучшую песню года получил Блейк Шелтон за композицию God’s Country.

Помимо официальной части, в рамках церемонии состоялось традиционное дефиле звездных гостей по красной дорожке у здания конференц-комплекса Music City Center. Так, на церемонии помимо кантри-исполнителей появились супермодели и голливудские актрисы. В частности, CMA Awards 2019 посетили Николь Кидман и Риз Уизерспун, а также Джиджи Хадид.

Мы вспоминаем самые яркие образы звезд с красной дорожки церемонии CMA Awards 2019.

Звезды на Красной дорожке CMA Awards 2019 Фото: Getty Images Звезды на Красной дорожке CMA Awards 2019 Фото: Getty Images Звезды на Красной дорожке CMA Awards 2019 Фото: Getty Images Звезды на Красной дорожке CMA Awards 2019 Фото: Getty Images Звезды на Красной дорожке CMA Awards 2019 Фото: Getty Images Звезды на Красной дорожке CMA Awards 2019 Фото: Getty Images 1/6

Напомним, ранее в США объявили победителей Hollywood Film Awards, церемония награждения которой прошла в отеле Beverly Hilton в Лос-Анджелесе.

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