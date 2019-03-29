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Николас Кейдж подал на развод спустя 4 дня после свадьбы – СМИ

Актер женился на своей девушке Эрике Койке

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:57
Николас Кейдж
Николас Кейдж
Фото: Getty Images

Недавно в СМИ появилась информация о том, что 55-летний Николас Кейдж женится в четвертый раз. Избранницей актера стала молодая визажистка Эрика Койке. Якобы 23 марта пара подала заявление на оформление отношений. Однако стало известно, что в этот же день они поженились. 

Теперь издание The Blast сообщает, что 27 марта Николас Кейдж подал на развод с Эрикой Койке, то есть спустя четыре дня после свадьбы. Актер намерен аннулировать свидетельство о браке, так как в тот момент был в состоянии алкогольного опьянения, а в случае, если это невозможно, развестись с новоиспеченной супругой.

Николас Кейдж и Эрика Койке
Николас Кейдж и Эрика Койке
Фото: instagram.com/gossip_inst

Стоит отметить, перед получением свидетельства о браке поведение Николаса Кейджа было довольно странным и никак не напоминало поведение счастливого жениха. Дело в том, что актер громко кричал, что его будущая жена Эрика Койке намерена забрать все его деньги, а ее бывший бойфренд – наркодилер. Почему в таком случае Кейдж все же решился на столь ответственный шаг – неизвестно. Впервые пару заметили вместе в апреле 2018-го.

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