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Николай Тищенко показал двоих сыновей

Телеведущий рассказал подробности взаимоотношений со старшим сыном

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:51
Николай Тищенко
Николай Тищенко
Фото: instagram.com/nikolaytyshchenko

46-летний Николай Тищенко женат на 23-летней Алле Барановской. Супруги воспитывают сына Давида, которому недавно исполнилось два года. Однако у телеведущего есть еще один сын – Даниил, которому 6 марта исполнилось 14 лет. Николай Тищенко трогательно поздравил его с днем рождения.

Шоумен на своей странице в Instagram признался, что старший сын Даниил запрещает публиковать его фото в соцсетях, однако в свой день рождения сделал исключение.

"Старший сын вообще не разрешает его фотографировать и выставлять, но сегодня важный день, добро папе дал. Даниилу исполняется 14 лет! Не верится! Кажется ещё вчера был такой же маленький как Буся! Я счастлив, когда вижу счастье моих детей! Даня, happy birthday! Скоро закончится школа и мы наконец соберёмся всей семьёй!", – написал Тищенко.

Сыновья Николая Тищенко
Сыновья Николая Тищенко
Фото: instagram.com/nikolaytyshchenko

Ранее мы писали, что супруга Николая Тищенко Алла Барановская была шокирована, когда увидела сообщения, которые присылают ее мужу поклонницы. Девушка призналась, что телеведущему приходят сотни любовных сообщений

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