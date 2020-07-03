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Нимфа под водой: Настя Каменских обнажилась в бассейне

Сегодня, 08:01

Певица поделилась летним снимком, сделанным под водой

Украинская певица Настя Каменских, которая недавно рассказала о тайной свадьбе с Потапом в Лас-Вегасе, похвасталась упругими ягодицами в бассейне.

Отметим, что артистка вместе с Потапом проживает в загородном доме под Киевом, имея возможность поплавать в своем частном бассейне.

Так, украинская исполнительница решила охладиться в один из жарких дней лета, нырнув под воду. Этот момент, скорее всего, запечатлел ее супруг – Алексей Потапенко. А сама звезда опубликовала снимок в своем Instagram.

Певица Настя Каменских в бассейне
Певица Настя Каменских в бассейне
Фото: instagram.com/kamenskux

Подписчикам сначала показалось, что NK полностью обнажена, но если присмотреться, можно увидеть бикини.

Смотрите, что NK делала во время карантина:

Не так давно подписчики Каменских раскритиковали звезду за чрезмерную худобу – артистка поделилась новым домашним фото, демонстрируя еще более подтянутую фигуру.

К слову, самоизоляция певицы проходила продуктивно. Недавно она делилась с подписчиками эффективным воркаутом, чтобы любой желающий мог позаниматься спортом вместе с ней.

А недавно мы также писали о том, как Настя Каменских измотала себя диетами.

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