Нимфа под водой: Настя Каменских обнажилась в бассейне
Певица поделилась летним снимком, сделанным под водой
Украинская певица Настя Каменских, которая недавно рассказала о тайной свадьбе с Потапом в Лас-Вегасе, похвасталась упругими ягодицами в бассейне.
Отметим, что артистка вместе с Потапом проживает в загородном доме под Киевом, имея возможность поплавать в своем частном бассейне.
Так, украинская исполнительница решила охладиться в один из жарких дней лета, нырнув под воду. Этот момент, скорее всего, запечатлел ее супруг – Алексей Потапенко. А сама звезда опубликовала снимок в своем Instagram.
Подписчикам сначала показалось, что NK полностью обнажена, но если присмотреться, можно увидеть бикини.
Смотрите, что NK делала во время карантина:
Не так давно подписчики Каменских раскритиковали звезду за чрезмерную худобу – артистка поделилась новым домашним фото, демонстрируя еще более подтянутую фигуру.
К слову, самоизоляция певицы проходила продуктивно. Недавно она делилась с подписчиками эффективным воркаутом, чтобы любой желающий мог позаниматься спортом вместе с ней.
А недавно мы также писали о том, как Настя Каменских измотала себя диетами.
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