Нина Кирсо вышла из комы: солист группы "Фристайл" прокомментировал это событие

Состояние артистки остается крайне тяжелым

Нина Кирсо Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Солистка группы "Фристайл" Нина Кирсо впервые после длительного пребывания в коме открыла глаза. Эксклюзивно в программе "Ранок з Україною", которая выходит по будням в 6:30 на канале "Україна", коллеги певицы рассказали о ее состоянии.

Недавно стало известно, что певица Нина Кирсо, за жизнь и здоровье которой молились миллионы поклонников, пришла в себя. Первым новостью поделился друг артистки, музыкант Александр Керт.

"Лидер группы "Фристайл" Нина Кирсо... После восьмимесячной комы, открыла глаза... Состояние певицы остается крайне тяжелым", – отметил музыкант Александр Керт.

Но артист упустил один важный момент о состоянии солистки известной группы. За развернутым комментарием журналисты программы "Ранок з Україною" обратились к солисту и автору песен группы "Фристайл" Сергею Кузнецову.

Нина Кирсо Фото: Instagram

"Нина уже 2-3 месяца назад начала открывать глаза. Глаза ее открыты и будто смотрят в никуда. И концентрации взгляда ни на чем нет. То есть, веки поднимаются сами по себе. Закрываются, потом снова поднимаются. Но назвать это приходом в себя ну никак нельзя. Потому что это не сознание", – комментирует в эфире канала "Україна" солист группы "Фристайл" Сергей Кузнецов.

В коме Нина Кирсо находится с июня прошлого года. Тогда у нее произошло кровоизлияние в мозг. Но после операции солистка легендарной группы так и не пришла в себя. Многомиллионные поклонники не теряют надежды и верят в выздоровление любимой певицы.

Ранее мы сообщали, что Нину Кирсо перевезли в клинику в Киеве.

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