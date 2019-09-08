Нино Катамадзе снова высказалась о гастролях в России

Грузинская джазовая певица призналась в любви к российским поклонникам

Нино Катамадзе прокомментировала свои концерты в России Фото: instagram.com/ninokatamadze_ukraine

Известная грузинская джазовая певица Нино Катамадзе прокомментировала свой отказ выступать в России. Артистка назвала эту тему "деликатной" и призналась в любви к своим российским поклонникам.

Историю жизни Нино Катамадзе смотрите в сюжете:

После своего громкого заявления о России и Путине, вызванного обострением грузино-российского конфликта, Нино Катамадзе пообещала не давать концерты в стране-агрессоре. Спустя некоторое время артистка прокомментировала это решение в интервью с Катей Осадчей.

"Это слишком деликатная, сверхважная тема не только в моей музыкальной жизни, но и между странами, между людьми, между близкими людьми. И после моего решения я хочу сказать, что я люблю своих слушателей, которые живут в России", – сказала Нино.

К слову, ранее Нино Катамадзе поддержала Украину в агрессии Российской Федерации на Азовском море. Артистка опубликовала свое фото в Facebook, добавив украинский флаг и надпись "I support Ukraine!", что в переводе с английского означает "Я поддерживаю Украину".

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