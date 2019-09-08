Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Нино Катамадзе снова высказалась о гастролях в России

Грузинская джазовая певица призналась в любви к российским поклонникам

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:42
Нино Катамадзе прокомментировала свои концерты в России
Нино Катамадзе прокомментировала свои концерты в России
Фото: instagram.com/ninokatamadze_ukraine

Известная грузинская джазовая певица Нино Катамадзе прокомментировала свой отказ выступать в России. Артистка назвала эту тему "деликатной" и призналась в любви к своим российским поклонникам.

Историю жизни Нино Катамадзе смотрите в сюжете:

После своего громкого заявления о России и Путине, вызванного обострением грузино-российского конфликта, Нино Катамадзе пообещала не давать концерты в стране-агрессоре. Спустя некоторое время артистка прокомментировала это решение в интервью с Катей Осадчей.

"Это слишком деликатная, сверхважная тема не только в моей музыкальной жизни, но и между странами, между людьми, между близкими людьми. И после моего решения я хочу сказать, что я люблю своих слушателей, которые живут в России", – сказала Нино.

К слову, ранее Нино Катамадзе поддержала Украину в агрессии Российской Федерации на Азовском море. Артистка опубликовала свое фото в Facebook, добавив украинский флаг и надпись "I support Ukraine!", что в переводе с английского означает "Я поддерживаю Украину".

Недавно мы также писали, что Нино Катамадзе откровенно рассказала о муже.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
В Киеве состоялся вечер памяти Николая Мозгового: комментарии звезд "Без тебе": Любовь Успенская представит песню на украинском языке «Время и Стекло» рассказали, как готовятся к своему концерту во Дворце спорта
Россия концерт конфликт в Украине Нино Катамадзе
Реклама

Новости партнеров

10 прозрачных животных, которые действительно существуют. Фото
10 прозрачных животных, которые действительно существуют. Фото
Глобальное потепление уничтожает жаб и лягушек
Глобальное потепление уничтожает жаб и лягушек
Блюдо для бедных: Олег Винник неприятно удивил поклонников
Блюдо для бедных: Олег Винник неприятно удивил поклонников
Вкуснее мяса: салат на зиму
Вкуснее мяса: салат на зиму "Греческий"

Популярные статьи

Сегодня, 06:30Психология

Гороскоп на неделю 8-14 сентября для всех знаков зодиака

Сегодня, 05:03Fun

8 сентября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 20:00Events

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Вчера, 18:34Шоу-бизнес

"Мы вас так ждали!": реакция украинских звезд на освобождение политзаключенных

Вчера, 15:03Food

"МастерШеф" 9-й сезон: экс-"холостячка" Натали с провалом покинула шоу

Вчера, 10:25Техно

Хуже iPhone 7: флагман Nokia 9 PureView провалил тест на качество

6 сентябряШоу-бизнес

Эпатажная MARUV показала редкий снимок с мужем

6 сентябряШоу-бизнес

Зеленские отмечают годовщину свадьбы: в сети появились архивные фото

6 сентябряFun

Невесту высмеяли в сети из-за слишком толстых рук: фото

6 сентябряTravel

Рейсы из Киева отменяются: известная авиакомпания объявила о банкротстве

6 сентябряFun

Катающийся на черепахе кот попал на видео

6 сентябряШоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл оскорбили королеву Елизавету ІІ – СМИ

6 сентябряПсихология

Гороскоп на 6 сентября: все знаки зодиака

5 сентябряШоу-бизнес

Бывшая жена Виктора Павлика удалила скандальный пост и призналась, что ее запугали

5 сентябряEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

5 сентябряСтиль

Королевский выход в школу: какой наряд выбрала Кейт Миддлтон

Новости партнеров

Лазанья из лаваша. Вкуснее вы в жизни не пробовали
Лазанья из лаваша. Вкуснее вы в жизни не пробовали
Самые красивые бегуньи из Instagram: обаятельная чемпионка
Самые красивые бегуньи из Instagram: обаятельная чемпионка
Девушка триумфатора мемориала Лобановского радует фанатов
Девушка триумфатора мемориала Лобановского радует фанатов
5 кухонных приборов, которые вы когда-то купили зря
5 кухонных приборов, которые вы когда-то купили зря
Треугольники из лаваша с начинкой на завтрак
Треугольники из лаваша с начинкой на завтрак
Стало известно, как кариес связан с раком
Стало известно, как кариес связан с раком
Apple выпустила MacBook Pro 15 с 8-ядерными процессорами Core i9
Apple выпустила MacBook Pro 15 с 8-ядерными процессорами Core i9
Нереально вкусный яблочный пирог
Нереально вкусный яблочный пирог