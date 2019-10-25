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NK | Настя Каменских презентовала новый трек и эпатажный клип Elefante

Хитросплетение мелодичной украинской сопилки с традиционными латиноамериканскими битами создает атмосферу праздничного карнавала

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:50
Настя Каменских презентовала новую песню и клип Elefante
Настя Каменских презентовала новую песню и клип Elefante
Фото: пресс-служба

NK | Настя Каменских – украинская суперзвезда, которая покоряет и латиноамериканский мир, 25 октября презентовала новый хит Elefante и клип на него. Отметим, до этого Каменских заинтриговала кадрами из нового видео. Эта песня – фьюжн украинских мотивов с заводными латиноамериканскими ритмами. Видео на сингл впечатляет своей красочностью и оригинальностью – ведь зритель погружается в мир магических созданий и невообразимых метаморфоз.

Эксклюзивная премьера клипа и песни Elefante уже состоялась на самой популярной в мире утренней передаче Despierta America на испанском телеканале Univision. После того, как NK полюбилась латиноамериканским зрителям, ее пригласили презентовать свой будущий трек и клип.

NK презентует новый трек
NK презентует новый трек
Фото: пресс-служба

Elefante звучит свежо и уникально за счет необычного слияния этнических мотивов разных культур. Хитросплетение мелодичной украинской сопилки с традиционными латиноамериканскими битами создает атмосферу праздничного карнавала в треке Elefante. NK – девушка-космополит, она соединяет культуры, подчеркивая, что музыка не знает границ, именно поэтому в ее песнях можно услышать микс нескольких языков: испанский, который она выучила за 4 месяца, английский и родной украинский.

Клип Elefante дополняет лирику песни таинственными подтекстами, он сочный и яркий, а его главные герои – особенные магические персонажи. Они созданы из разных граней человеческой личности, и транслируют намек на то, что каждый имеет право самовыражаться. Режиссером клипа стал Леонид Колосовский, чьи видеоработы набирают сотни миллионов просмотров.

Кадр из клипа Насти Каменских Elefante
Кадр из клипа Насти Каменских Elefante
Фото: пресс-служба

"Клип переносит нас в мир экзотики, ярких и экстраординарных персонажей. Ведь мир должен быть именно таким – пестрым и красочным, наполненным интересными, уникальными и необычными личностями. Именно они делают жизнь увлекательной. Нужно помнить, что наша нестандартность в нашем самовыражении", – раскрывает задумку клипа режиссер Леонид Колосовский.

"Своей музыкой я хочу вдохновить каждого быть открытым к миру и стремиться познать все его грани и культуры. В этом видео мы старались передать основные человеческие ценности и любовь к индивидуальности. Каждый из нас уникален, и я призываю всех любить себя такими, какие вы есть! В конце концов, наша неповторимость – это сила, которая может изменить мир к лучшему", – прокомментировала NK.

NK | Настя Каменских – Elefante:

Elefante обещает стать мировым хитом, ведь NK уже знает, как покорять авторитетные международные чарты. Именно она со своим треком Peligroso стала первой украинской певицей, возглавившей топ-чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV. Она также представила Peligroso на самых крупных латиноамериканских каналах и радиостанциях.

Отметим, такая любовь Насти к мировым культурам зародилась в раннем детстве: ее родители некоторое время жили в Мексике, гастролировали по миру, посетив много стран Латинской Америки. Поэтому первой песней, которую она запомнила и спела, стала мексиканская Cucurrucucú, paloma. NK росла также в Италии, объездила весь мир с гастролями и теперь эта любовь к мультикультурности движет ее творчеством. Именно соединение разных культур в ее музыке и сделало из нее настоящую девушку-космополита, музыка которой не знает границ.

Ранее мы также рассказали, что в райдере Насти Каменских.

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