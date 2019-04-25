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Новая девушка Джонни Деппа из России: что известно о Полине Глен?

Голливудский актер познакомился с девушкой на вечеринке в Лос-Анджелесе

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:45
Джонни Депп и Полина Глен
Джонни Депп и Полина Глен
Фото: instagram.com/johnnydeppofficial, instagram.com/polinaglen

В прошлом году на вечеринке в Лос-Анджелесе 55-летний голливудский актер Джонни Депп познакомился с молодой российской танцовщицей Полиной Глен. Об этом сообщает The Daily Mail со ссылкой на источники. Впервые пару увидели в Москве в 2018 году, когда Депп гастролировал со своей группой The Hollywood Vampires.

Джонни Депп с новой девушкой
Джонни Депп с новой девушкой
Фото: Скриншот из Daily Mail

Джонни Депп и Полина Глен
Джонни Депп и Полина Глен
Фото: Скриншот из Daily Mail

По информации издания, Джонни настолько увлекся Полиной, что собирается на ней жениться, несмотря на недавний горький опыт.

"Полина сказала, что они собираются пожениться и что он хочет поехать в Россию, чтобы встретиться с ее родителями", – говорит источник.

Новая девушка Джонни Деппа – Полина Глен
Новая девушка Джонни Деппа – Полина Глен
Фото: instagram.com/polinaglen

По словам инсайдеров, Полина Глен живет с Деппом в его особняке в Лос-Анджелесе. При этом актер заставляет всех посетителей своего дома подписать соглашение о неразглашении информации.

Это первые отношения Деппа с тех пор, как он развелся с актрисой Эмбер Херд, которая обвинила его в домашнем насилии. Впрочем, актер утверждает, что заявление бывшей супруги не более, чем "тщательно продуманный обман".

Полина Глен родом из Санкт-Петербурга, является опытным танцором и хореографом. Источник утверждает, что на момент знакомства с Деппом девушка не узнала в нем всемирно известного актера. Однако когда осознала, с кем имеет дело, была счастлива.

Танцовщица Полина Глен живет с Джонни Деппом
Танцовщица Полина Глен живет с Джонни Деппом
Фото: instagram.com/polinaglen

"Полина познакомилась с Джонни на вечеринке в Лос-Анджелесе. Ее часто приглашают, так как она танцовщица и просто горячая девушка. Она просто отдыхала на вечеринке и не знала, кем он был, когда он пришел, чтобы представиться", – утверждает изданию подруга Полины.

Отметим, предыдущая супруга Джонни Деппа, Эмбер Херд, подала на развод в мае 2016 года, заявив, что актер "устно и физически" оскорблял ее. Их развод был оформлен в январе 2017 года, в результате которого Херд получила 7 миллионов долларов.

"Она очень милая и заботливая. Она очень талантлива. Я уверен, что Джонни помогает, но она сама в состоянии о себе позаботиться", – цитирует инсайдера The Daily Mail.

Полина Глен родом из России
Полина Глен родом из России
Фото: instagram.com/polinaglen

Кроме того, источник уверен, что Полина не ищет способа обогатиться в отношениях с Джонни, именно за это актер ее полюбил: "Она ничего не хочет от него. Она настоящая. Она молодая. Когда тебе 55, и ты встречаешь молодую девушку, драмы нет. Вы влюблены по уши. К тому же у нее красивое тело".

Инсайдер, приближенный к девушке, сообщает, что в их доме есть алкоголь и легкие наркотики, однако ситуация не критичная и не влияет на отношения пары.

"В доме есть алкоголь. Я уверен, что он пьет. В доме есть травка. Он курит, но я не думаю, что это имеет большое значение. Она любит его музыку, он играет на пианино для нее", – говорит источник.

Что известно о новой девушке Джонни Деппа – Полине Глен?

Хотя точный возраст Полины неизвестен, инсайдер сообщает, что она всего на несколько лет старше дочери Джонни Деппа Лили Роуз, которой в мае 2019 исполнится 20 лет. Некоторые источники утверждают, что девушка родилась в 1992 году в Казахстане. По информации издания, ни Полину, ни Джонни разница в возрасте не смущает.

Полина Глен демонстрирует фигуру в купальнике
Полина Глен демонстрирует фигуру в купальнике
Фото: instagram.com/polinaglen

Полина Глен, предположительно, приехала в США два года назад, чтобы развивать свою карьеру танцовщицы. Семья девушки, в том числе родители Ирина и Геннадий Глены, тем временем живут в Санкт-Петербурге.

Ирина Глен родилась в Казахстане и изучала электроэнергетические установки в Санкт-Петербургском государственном политехническом университете. У нее частный бизнес по продаже ивового травяного чая из Карелии, региона на северо-западе России. Она регулярно путешествует, в частности, в Италию. В феврале 2015 года Ирина получила квалификацию гида и переводчика итальянского языка.

Кроме того, Полина основала свою собственную школу танца L.I.P.S в Санкт-Петербурге в 2015 году. Студия называет Полину танцовщицей go-go. По данным сайта: "Полина Глен – самая молодая и самая харизматичная профессиональная танцовщица в Санкт-Петербурге. Для своего возраста Полина достигла высокого уровня в области танцев".

Отметим, Джонни Депп до женитьбы на Эмбер Херд в течение 14 лет состоял в отношениях с 46-летней французской актрисой и певицей Ванессой Паради. У пары есть двое детей, 19-летняя Лили-Роуз и 17-летний Джек.

Ранее мы писали, что звезда фильмов о Гарри Поттере тайно женился.

Смотрите видео о том, почему Джонни Депп не вылезает из скандалов:

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