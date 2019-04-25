Новая девушка Джонни Деппа из России: что известно о Полине Глен?
Голливудский актер познакомился с девушкой на вечеринке в Лос-Анджелесе
В прошлом году на вечеринке в Лос-Анджелесе 55-летний голливудский актер Джонни Депп познакомился с молодой российской танцовщицей Полиной Глен. Об этом сообщает The Daily Mail со ссылкой на источники. Впервые пару увидели в Москве в 2018 году, когда Депп гастролировал со своей группой The Hollywood Vampires.
По информации издания, Джонни настолько увлекся Полиной, что собирается на ней жениться, несмотря на недавний горький опыт.
"Полина сказала, что они собираются пожениться и что он хочет поехать в Россию, чтобы встретиться с ее родителями", – говорит источник.
По словам инсайдеров, Полина Глен живет с Деппом в его особняке в Лос-Анджелесе. При этом актер заставляет всех посетителей своего дома подписать соглашение о неразглашении информации.
Это первые отношения Деппа с тех пор, как он развелся с актрисой Эмбер Херд, которая обвинила его в домашнем насилии. Впрочем, актер утверждает, что заявление бывшей супруги не более, чем "тщательно продуманный обман".
Полина Глен родом из Санкт-Петербурга, является опытным танцором и хореографом. Источник утверждает, что на момент знакомства с Деппом девушка не узнала в нем всемирно известного актера. Однако когда осознала, с кем имеет дело, была счастлива.
"Полина познакомилась с Джонни на вечеринке в Лос-Анджелесе. Ее часто приглашают, так как она танцовщица и просто горячая девушка. Она просто отдыхала на вечеринке и не знала, кем он был, когда он пришел, чтобы представиться", – утверждает изданию подруга Полины.
Отметим, предыдущая супруга Джонни Деппа, Эмбер Херд, подала на развод в мае 2016 года, заявив, что актер "устно и физически" оскорблял ее. Их развод был оформлен в январе 2017 года, в результате которого Херд получила 7 миллионов долларов.
"Она очень милая и заботливая. Она очень талантлива. Я уверен, что Джонни помогает, но она сама в состоянии о себе позаботиться", – цитирует инсайдера The Daily Mail.
Кроме того, источник уверен, что Полина не ищет способа обогатиться в отношениях с Джонни, именно за это актер ее полюбил: "Она ничего не хочет от него. Она настоящая. Она молодая. Когда тебе 55, и ты встречаешь молодую девушку, драмы нет. Вы влюблены по уши. К тому же у нее красивое тело".
Инсайдер, приближенный к девушке, сообщает, что в их доме есть алкоголь и легкие наркотики, однако ситуация не критичная и не влияет на отношения пары.
"В доме есть алкоголь. Я уверен, что он пьет. В доме есть травка. Он курит, но я не думаю, что это имеет большое значение. Она любит его музыку, он играет на пианино для нее", – говорит источник.
Хотя точный возраст Полины неизвестен, инсайдер сообщает, что она всего на несколько лет старше дочери Джонни Деппа Лили Роуз, которой в мае 2019 исполнится 20 лет. Некоторые источники утверждают, что девушка родилась в 1992 году в Казахстане. По информации издания, ни Полину, ни Джонни разница в возрасте не смущает.
Полина Глен, предположительно, приехала в США два года назад, чтобы развивать свою карьеру танцовщицы. Семья девушки, в том числе родители Ирина и Геннадий Глены, тем временем живут в Санкт-Петербурге.
Ирина Глен родилась в Казахстане и изучала электроэнергетические установки в Санкт-Петербургском государственном политехническом университете. У нее частный бизнес по продаже ивового травяного чая из Карелии, региона на северо-западе России. Она регулярно путешествует, в частности, в Италию. В феврале 2015 года Ирина получила квалификацию гида и переводчика итальянского языка.
Кроме того, Полина основала свою собственную школу танца L.I.P.S в Санкт-Петербурге в 2015 году. Студия называет Полину танцовщицей go-go. По данным сайта: "Полина Глен – самая молодая и самая харизматичная профессиональная танцовщица в Санкт-Петербурге. Для своего возраста Полина достигла высокого уровня в области танцев".
Отметим, Джонни Депп до женитьбы на Эмбер Херд в течение 14 лет состоял в отношениях с 46-летней французской актрисой и певицей Ванессой Паради. У пары есть двое детей, 19-летняя Лили-Роуз и 17-летний Джек.
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