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Новая избранница Эдгара Каминского впервые опубликовала фото с ним

Ольга Богатая показала селфи с хирургом

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 12:26

Новая возлюбленная пластического хирурга Эдгара Каминского Ольга Богатая давно перестала скрывать их роман. Недавно арт-директор дизайнера Жана Грицфельдта рассказала программе "Зірковий шлях" подробности их романтических отношений. Пара даже вместе отдыхала зимой на элитном курорте в Куршевеле, но до сегодняшнего дня совместные фотографии никто из влюбленных не публиковал в социальных сетях.

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Первой это сделала Ольга – на своем аккаунте в Instagram возлюбленная хирурга опубликовала селфи с Эдгаром, на котором они вместе позируют в черных защитных масках. Под кадром она сообщила подписчикам, что ее мужчина запустил флешмоб #оставайсядомаяпомогу.

Эдгар Каминский и Ольга Богатая
Эдгар Каминский и Ольга Богатая
Фото: instagram.com/bogataya_olga

"Я очень горжусь своим любимым человеком Эдгаром Каминским, его друзьями и всеми людьми, которые присоединились к флешмобу #оставайсядомаяпомогу. Сегодня уже перечислили 60 тысяч гривен и помогли 30 семьям. До конца карантина число семей увеличится до 100, а если вы присоединитесь, то будет еще больше", – написала Ольга.

Новая избранница Эдгара Каминского рассказала об их романе. Подробности в сюжете:

Напомним, что до этого Ольга Богатая рассказала, какие у нее отношения со Славой Каминской – бывшей супругой хирурга.

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