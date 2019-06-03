Новая прихоть Меган Маркл обойдется британцам в миллионы долларов

Герцогиня Сассекская требует обновить ремонт в королевской резиденции

В сети появляется все больше слухов о том, что у супруги принца Гарри Меган Маркл скверный характер. В этот раз ее не устроили условия в королевской резиденциии. Капризной герцогине не понравился ремонт в новой резиденции. Отметим, на эти работы из государственного бюджета было потрачено 3 млн долларов.

Теперь же британцам придется потратиться еще больше, потому что Меган Маркл потребовала заменить водостоки и трубы, перекрасить стены экологически безопасной краской, а также выбрала другой дизайн дверей и окон.

К тому же герцогиня Сассекская собирается нанять личного ландшафтного дизайнера. Более того, Меган Маркл требует установить в саду дополнительное освещение и перепланировать его таким образом, чтобы там было удобно играть их малышу Арчи, которому пока не исполнилось и месяца.

Меган Маркл и принц Гарри Фото: AFP

Ранее мы писали, что брат Меган Маркл заявил, что она испортила его жизнь. По словам Томаса Маркла-младшего, королевская свадьба сестры стала причиной всех его неудач.

Напомним также, что в сети назвали вероятный период, когда может состояться церемония крещения сына Меган Маркл и принца Гарри.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram