Возлюбленная экс-мужа Ани Лорак показала, как ее балует любимый

Мурат задаривает возлюбленную цветами

Мурат Налчаджиоглу и Сания Фото: Instagram.com

Совсем недавно после громкого развода бывший супруг знаменитой певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу перестал скрывать свои новые отношения с девушкой по имени Сания Ахметова.

Смотрите короткое видео о новом возлюбленном Ани Лорак:

Турецкий бизнесмен не только балует любимую совместными поездками за границу, но и задаривает Санию роскошными букетами. На днях девушка похвасталась на своей странице в Instagram цветами, которые ей подарил Мурат Налчаджиоглу.

"Спасибо, любимый мой", – написала счастливая девушка в Instagram-stories.

Скриншот из соцсети

Стоит отметить, что профиль девушки закрыт от посторонних глаз, поэтому Мурат решил сделать репост к себе на страничку, чтобы поклонники смогли увидеть, какой он заботливый.

Напомним, что популярная певица Ани Лорак закрутила роман с 26-летним саунд-продюсером Black Star Егором Глебом, который оказался бывшим мужем другой украинской певицы, TAYANNA, и зарекомендовал себя не с лучшей стороны.

Также недавно Мурат поделился семейным фото, на котором Сания Ахметова в домашней обстановке позирует в кругу родных возлюбленного.

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