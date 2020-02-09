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Новая звезда: уборщица цирка перепела хит "Тату" на шоу "Голос країни 10"

Ася Хорошун выбрала в качестве наставника MONATIK

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 21:44
Ася Хорошун
Ася Хорошун
Фото: Instagram

Во время четвертого эфира слепых прослушиваний вокального шоу "Голос країни 10" своим выступлением удивила 24-летняя девушка из Переяслава-Хмельницкого. Асе Хорошун удалось перепеть хит известной группы "Тату" "Нас не догонят".

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Но каким было удивление звездных тренеров проекта – Тины Кароль, Потапа, Насти Каменских, Dan Balana и MONATIK, когда они узнала о профессии девушки. Оказывается, Ася работает в киевском цирке уборщицей.

"Для того, чтобы заниматься музыкой, мне нужны деньги, поэтому я работаю на многих работах, и одна из них – уборщица в цирке. Я помогаю смотреть за животными, кормить их и убирать их клетки. Впоследствии я поняла, что современный цирк – он может и должен быть без животных. Я пишу свои песни. У меня есть мой голос и моя маленькая мечта, чувствую, что на "Голосе страны" моя звезда может засиять", – поделилась Ася.

Услышав необыкновенный тембр участницы, Тина Кароль отметила: "Ты – новая звезда". Но кроме поп-дивы украинского шоу-бизнеса в борьбу за участницу вступили остальные звездные тренера. Ася Хорошун, долго не раздумывая, выбрала в качестве наставника MONATIK и стала частью его команды.

Ранее мы писали, как прошел третий выпуск "Голосу країни 10".

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