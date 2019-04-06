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Новое фото Селены Гомес взорвало сеть

Певица выглядит счастливой и расслабленой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:33
Селена Гомес
Селена Гомес
Фото: instagram.com/selenagomez

26-летняя певица Селена Гомес, которая недавно выпустила первый клип после госпитализации, сейчас активно возвращается в работу и общение с людьми.Она все чаще появляется на страницах таблоидов.

Селена Гомес
Селена Гомес
Фото: instagram.com/selenagomez

Наверное, сейчас в жизни Гомес наступил счастливый период. Девушка наслаждается отдыхом в компании друзей и с каждым днем выглядит только лучше. Певица опубликовала новое селфи в соем Instagram. На фото Селена выглядит счастливой, можно сказать сияет.

Свежий снимок стал настоящим подарком для поклонников Селены и тут же стал хитом сети.

Напомним, недавно Селена Гомес разместила целую серию снимков, на которых она запечатлена в белом купальнике в окружении подруг. Отметим, что в сети обсуждают новую звезду Instagram – мексиканку Софию Соларес, которая безумно похожа на знаменитую американскую певицу Селену Гомес. 

Смотрите видео о том, что Селена Гомес увеличила грудь:

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Источник: Сегодня
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