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Новое лицо Victoria's Secret: как выглядела модель-трансгендер до смены пола

В сети появилось фото Валентины Сампайо до операции

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:34
Валентина Сампайо
Валентина Сампайо
Фото: instagram.com/valentts

Неожиданно для всех 22-летняя модель-трансгендер Валентина Сампайо на своей странице в Instagram сообщила важную новость – теперь она стала одной из "ангелов" Victoria's Secret. Отметим, что до этого креативный директор компании не приветствовал моделей-трансгендеров и plus-size, из-за чего в обществе назрел огромный скандал с протестами. 

Жительницы Парижа воссоздали всемирно известное шоу Victoria's Secret:

Теперь же менеджмент Victoria's Secret сменили концепт и отошли от социальных рамок. До операции по смене пола новый "ангела" была мужчиной, а теперь – одна из самых востребованных моделей в мире. Еще с 12-ти лет будущая звезда называла себя Валентиной. Ко всему, в разговорах с журналистами Сампайо ни раз утверждала, что чувствовала себя женщиной еще с восьми лет. В сети опубликовали единственное фото из детства модели до смены пола.

Валентина Сампайо в детстве
Валентина Сампайо в детстве
Фото: Instagram.com

Валентина Сампайо – бразильская модель, которая с 12-летнего возраста начала называть себя Валентиной будучи мальчиком. В одном из своих интервью она рассказала, что начала чувствовать себя девушкой с 8 лет.

Валентина Сампайо после операции
Валентина Сампайо после операции
Фото: instagram.com/valentts

Напомним, что самое ожидаемое в мире шоу Victoria's Secret, которое должно состояться этой осенью, оказалось под угрозой срыва. Такой неутешительной новостью поделилась 28-летняя "ангел" Шанина Шейк.

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