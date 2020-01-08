Новогодние каникулы звезд: где отдыхают Каменских, Осадчая, MONATIK и другие

Знаменитости зимой предпочитают отдых в теплых краях

Отдых звезд Фото: Instagram.com

Большинство артистов Новый год уже по традиции отмечают на сцене, а гонорары за их выступления варьируются от 6 до 150 тысяч евро – в зависимости от популярности. Однако вскоре после праздника, заработав на отдых, звезды с чистой душой устраивают себе полноценный отпуск.

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Большинство украинских звезд в 2020 году решили убежать от зимы и отправились в теплые края. Так, Катя Осадчая и Юрий Горбунов отдыхают на Сейшелах, Настя Каменских и Потап – в Мексике, а MONATIK с женой и сыновьями отправился на Мальдивы.

Настя Каменских и Потап – Мексика

Настя Каменских и Потап отдыхают в Мексике Фото: instagram.com/realpotap

Катя Осадчая и Юрий Горбунов – Сейшельские острова

Катя Осадчая и Юрий Горбунов отметили Рождество на Сейшелах Фото: instagram.com/kosadcha

MONATIK – Мальдивы

MONATIK на Мальдивах Фото: instagram.com/monatik_official

Слава Каминская – Бали

Слава Каминская с детьми отправилась на Бали Фото: instagram.com/babaslavka

Сергей Притула – Славское

Сергей Притула отмечает новогодние праздники в Славском Фото: instagram.com/siriy_ua

Леся Никитюк – Хмельницкий

Леся Никитюк отметила праздники в родном городе Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Наталья Холоденко – Таиланд

Наталья Холоденко в Таиланде Фото: instagram.com/kholodenkon

Лилия Ребрик – Черновцы

Лилия Ребрик с семьей в Черновцах Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Телеведущая Маша Ефросинина и певица Даша Астафьева поделились яркими кадрами, на которых позируют в купальниках, однако геолокация не указана.

Маша Ефросинина в купальнике Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Даша Астафьева в купальнике Фото: instagram.com/da_astafieva

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