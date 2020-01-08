Новогодние каникулы звезд: где отдыхают Каменских, Осадчая, MONATIK и другие
Знаменитости зимой предпочитают отдых в теплых краях
Большинство артистов Новый год уже по традиции отмечают на сцене, а гонорары за их выступления варьируются от 6 до 150 тысяч евро – в зависимости от популярности. Однако вскоре после праздника, заработав на отдых, звезды с чистой душой устраивают себе полноценный отпуск.
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Большинство украинских звезд в 2020 году решили убежать от зимы и отправились в теплые края. Так, Катя Осадчая и Юрий Горбунов отдыхают на Сейшелах, Настя Каменских и Потап – в Мексике, а MONATIK с женой и сыновьями отправился на Мальдивы.
Телеведущая Маша Ефросинина и певица Даша Астафьева поделились яркими кадрами, на которых позируют в купальниках, однако геолокация не указана.
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