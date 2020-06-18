Новые детали развода: Джонни Депп рассказал, что у его экс-жены и Илона Маска был интим втроем

Актер утверждает, что Эмбер Херд изменяла ему еще до развода

Скандальный развод голливудских актеров Джонни Деппа и Эмбер Херд затянулся на несколько лет. Экс-супруги на каждом заседании суда обвиняют друг друга в изменах и физическом насилии. Также недавно в Сети появились фото, на которых Эмбер Херд запечатлена якобы вместе с Илоном Маском. До появления кадров Джонни Депп обвинял бывшую супругу в измене с миллиардером.

Эмбер в свою очередь обвинила экс-возлюбленного в домашнем насилии. Но оказалось, что актриса сфальсифицировала показания против бывшего мужа. На очередном заседании в суде выступила бывшая стилист актрисы Саманта МакМиллен. Женщина заявила, что слова Херд о том, что Депп ударил ее и у нее появились синяки под глазами, является ложью.

Эмбер Херд и Джонни Депп Фото: Getty Images

На этот раз изданию The Daily Mail стало известно, что Депп приобщил к делу новые скандальные подробности, которые удивили поклонников. Звезда "Пиратов Карибского моря" утверждает, что еще до развода в конце 2016 года в пентхаусе актера у Эмбер был интим втроем с Илоном Маском и знаменитой британской моделью Карой Делевинь. Такую информацию он получил от близкой подруги Эмбер Херд.

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Также известно, что Депп уже подал документ с требованием, чтобы Илон Маск передал переписки или разговоры с Херд в этот период.

"Кара также может быть вызвана для дачи показаний. Это определенно возможно. В этом случае может произойти почти все", – сообщил инсайдер издания.

Напомним, что бывшей супруге голливудской звезды Джонни Деппа грозит тюремное заключение до трех лет за подделку доказательств домашнего насилия со стороны звезды.

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