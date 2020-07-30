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Новый челлендж: почему Маша Ефросинина, Джамала и другие известные женщины постят черно-белые фото

Сегодня, 16:52

К движению за права женщин присоединились многие знаменитости по всему миру

Во всем мире сейчас распространяется челлендж в поддержку прав женщин #womensupportingwomen (женщины поддерживают женщин). Цель челленджа – привлечь внимание к правам женщин, их дружбе и доверии, а также противодействию насилию по отношению к женщинам.

Отметим, что начался он в США, но его уже успели поддержать сотни известных женщин по всему миру, публикуя свои черно-белые фото. Украинские знаменитости не остались в стороне. К движению присоединились телеведущая и посол Фонда ООН по вопросам народонаселения Маша Ефросинина, певица Джамала, гимнастки Лилия Подкопаева и Анна Ризатдинова, модель Снежана Онопка, дизайнер Светлана Бевза и многие другие.

Маша Ефросинина

"Я продолжаю настаивать, что #женщиныспасутмир...Это подтверждает и бьющий сейчас рекорды по объединенности женщин всего мира глобальный challenge #WomenSupportingWomen. Ну, что, мои невероятные Украинки, поддержим? Размещайте у себя свои черно-белые фото и номинируйте тех, кем восхищаетесь, и чьи моральные ориентиры разделяете! Пускай мир знает, что мы также против конфликтов, дискриминации, насилия и войн", – написала Маша в своем Instagram-профиле.

Маша Ефросинина
Маша Ефросинина
Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Джамала

Одной из тех, кого отметила Ефросинина была певица Джамала. Она также опубликовала черно-белое фото в Instagram и призвала всех присоединиться к челленджу.

"Я поддерживаю движение против насилия, жестокости и убийства женщин!", – написала Джамала.

Джамала
Джамала
Фото: instagram.com/jamalajaaa

Лилия Подкопаева

Украинская чемпионка мира по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева также присоединилась к движению. Она лаконично подписала свое черно-белое фото: "Ladies Make the World Go Round (с англ. девушки управляют миром)".

Лилия Подкопаева
Лилия Подкопаева
Фото: instagram.com/podkopayeva_official

Анна Ризатдинова

Коллега Лилии, гимнастка Анна Ризатдинова также присоединилась к челленджу, опубликовав свое черно-белое фото в купальнике с лентой для художественной гимнастики.

Анна Ризатдинова
Анна Ризатдинова
Фото: instagram.com/anna_rizatdinova

Снежана Онопка

К челленджу присоединилась и модель Снежана Онопка.

Снежана Онопка
Снежана Онопка
Фото: instagram.com/snejanaonopka15

Светлана Бевза

Знаменитая украинская дизайнер Светлана Бевза также не обошла стороной движение.

Светлана Бевза
Светлана Бевза
Фото: instagram.com/bevza_svitlana

Женщины, которые имеют неженскую профессию – смотрите видео:

Напомним, Маша Ефросинина пояснила, как распознать абьюзера среди мужчин и женщин.

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