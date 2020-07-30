Новый челлендж: почему Маша Ефросинина, Джамала и другие известные женщины постят черно-белые фото
К движению за права женщин присоединились многие знаменитости по всему миру
Во всем мире сейчас распространяется челлендж в поддержку прав женщин #womensupportingwomen (женщины поддерживают женщин). Цель челленджа – привлечь внимание к правам женщин, их дружбе и доверии, а также противодействию насилию по отношению к женщинам.
Отметим, что начался он в США, но его уже успели поддержать сотни известных женщин по всему миру, публикуя свои черно-белые фото. Украинские знаменитости не остались в стороне. К движению присоединились телеведущая и посол Фонда ООН по вопросам народонаселения Маша Ефросинина, певица Джамала, гимнастки Лилия Подкопаева и Анна Ризатдинова, модель Снежана Онопка, дизайнер Светлана Бевза и многие другие.
"Я продолжаю настаивать, что #женщиныспасутмир...Это подтверждает и бьющий сейчас рекорды по объединенности женщин всего мира глобальный challenge #WomenSupportingWomen. Ну, что, мои невероятные Украинки, поддержим? Размещайте у себя свои черно-белые фото и номинируйте тех, кем восхищаетесь, и чьи моральные ориентиры разделяете! Пускай мир знает, что мы также против конфликтов, дискриминации, насилия и войн", – написала Маша в своем Instagram-профиле.
Одной из тех, кого отметила Ефросинина была певица Джамала. Она также опубликовала черно-белое фото в Instagram и призвала всех присоединиться к челленджу.
"Я поддерживаю движение против насилия, жестокости и убийства женщин!", – написала Джамала.
Украинская чемпионка мира по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева также присоединилась к движению. Она лаконично подписала свое черно-белое фото: "Ladies Make the World Go Round (с англ. девушки управляют миром)".
Коллега Лилии, гимнастка Анна Ризатдинова также присоединилась к челленджу, опубликовав свое черно-белое фото в купальнике с лентой для художественной гимнастики.
К челленджу присоединилась и модель Снежана Онопка.
Знаменитая украинская дизайнер Светлана Бевза также не обошла стороной движение.
Женщины, которые имеют неженскую профессию – смотрите видео:
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