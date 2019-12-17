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Эксклюзив

Новый год в США и холодец из петуха: каких традиций придерживается Руслана Писанка

Украинская актриса рассказала Сегодня.Lifestyle о подарках и семейных ритуалах

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:04

Легенда украинского кино и театра Руслана Писанка, которая в эксклюзивном интервью рассказала об отношениях с супругом Игорем Исаковым, поделилась в канун праздников с Сегодня.Lifestyle семейными новогодними традициями.

Актриса театра и кино призналась, что ей редко дарили подарки, о которых она мечтала. Но все же один сюрприз друзьям звезды удалось преподнести к новогодним праздникам.

"К сожалению, мне никогда не дарили то, что я хотела. Но я помню, что четыре года назад наши с Игорем друзья пригласили нас встретить Новый год в Америке. И это для меня был самый лучший подарок. Может, он и не столь дорогостоящий, но я почувствовала, что означает – Америка радуется Новому году и Рождеству", – вспоминает звезда.

Руслана Писанка
Руслана Писанка
Фото: Иван Марчук

По словам артистки, Новый год 2020 Руслана будет встречать с супругом Игорем Исаковым и котами у себя в доме: "На Новый год буду отдыхать. Поставим дома елку, приготовим барбекю и ляжем рано спать (смеется). Особо никаких традиций я не придерживаюсь – сжигать желания в бокале шампанского не собираюсь. Я придерживаюсь традиции готовить холодец из петуха и салат "Оливье". Я это готовлю один раз в год, но классный. Когда я дома на Новый год, процесс приготовления – самая лучшая традиция. Муж всегда ждет этот момент".

Говоря о планах, которые удалось реализовать в 2019 году, Руслана Писанка призналась, что ничего не загадывала.

"Было очень много планов, связанных с театром. Я ничего не планировала, только гастроли и творческий отпуск, который придется перенести в 2020 год. Жизнь сама дает векторы, по которым я ориентируюсь. Я сама уже не знаю, о чем мечтаю. Наверное, только об отдыхе", – поделилась с Сегодня.Lifestyle актриса театра и кино.

Также недавно Сергей Бабкин поделился семейной новогодней традицией, которую придумала его супруга Снежана Бабкина.

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