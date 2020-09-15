Новый музыкальный экшн от Jerry Heil: певица сняла в клипе популярных блогеров из TikTok, а сама стала курьером

Певица выпустила видео на песню "Бомба-ракета-пушка-граната"

Украинская певица Jerry Heil выпустила яркий клип на песню # БОМБА_РАКЕТА_ПУШКА_ГРАНАТА. Чтобы снять настоящий музыкальный экшн по сценарию, понадобилось трое суток времени. В основе сюжета история девушки, которая зависима от шопинга, и так мечтает о карьере курьера, что отказывается от работы в офисе.

На площадке было задействовано огромное количество актеров, а в сценах с танцами подростки узнают своих кумиров из TikTok.

"Клип станет первым в новой эре моих видеоработ, которую я назвала МЕМклама – когда бренд становится главным героем видео, доверяя моему видению! Для этого бренду нужно не бояться самоиронии, потому что будущее рекламы, как уже писал американский Forbes – за мемасами!" – комментирует певица свой новый клип.

Руководил съемочным процессом молодой режиссер Тима Дарменов. Яна настолько вжилась в роль курьера, что ходят слухи, что в рамках промо клипа певица будет самостоятельно в своем курьерском костюме развозить заказы.

"Для съемок мне пришлось за один день научиться кататься на лонгборде и скутере" – делится Jerry Heil.

Клип стал первой видеоработой Jerry Heil, которую снимала молодая команда профессионалов Mozhem Production.

Напомним, Jerry Heil подает в суд на коллегу, сочинившего о ней песню с нецензурной лексикой. Ранее Jerry Heil сделала откровенное признание об интимной жизни.

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