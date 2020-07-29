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Новый парень Меган Фокс впервые показал их совместное фото

Сегодня, 11:00

Колсон Бейкер трогательно прокомментировал снимок с возлюбленной

34-летняя актриса Меган Фокс и ее 30-летний бойфренд, рэпер Колсон Бейкер (Machine Gun Kellу), недавно впервые дали совместное интервью и рассказали о своем романе. А теперь в Сети появилось их первое совместное фото, которое на своей страничке в Instagram разместил Колсон.

На черно-белом снимке пара позирует с высунутыми языками и смотрят в зеркало.

"Ждал целую вечность, чтобы снова найти тебя", – трогательно подписал публикацию рэпер.

Меган Фокс и Колсон Бейкер
Меган Фокс и Колсон Бейкер
Фото: instagram.com/machinegunkelly

Отметим, что ранее парочку на улицах Лос-Анджелеса подлавливали папарацци, а сами влюбленные не публиковали совместные фото в соцсетях.

Впервые вместе пару заметили еще в мае. В социальных сетях тут же поползли слухи, что звезды встречаются. Этому поспособствовал и тот факт, что ранее стало известно – Меган Фокс расстается со своим мужем Брайаном Остином Грином, с которым они прожили около 10 лет.

Напомним, Меган и Брайан поженились в 2010 году. Супруги воспитывают троих сыновей – 7-летнего Ноа Шэннона, 6-летнего Боди Рэнсома и 3-летнего Джорни Ривера. Фокс уже подавала заявление о разводе несколько лет назад, но тогда брак удалось спасти.

Какие звездные разводы ошеломили фанатов – смотрите видео:

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