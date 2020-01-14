Новый секс-скандал: известного режиссера арестовали за домогательства

Обвинения против Кристофа Руджи выдвинула французская актриса

Кристоф Руджи Фото: Twitter

На фоне резонансного дела голливудской звезды Харви Вайнштейна в мире гласности набрал еще один секс-скандал при участии французского режиссера Кристофа Руджи. Знаменитость арестовали за домогательства.

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По информации BBC, 31-летняя французская актриса Адель Энель первой выдвинула против Кристофа обвинения. Согласно ее словам, режиссер требовал от нее интима, когда актрисе было всего 12 лет. Произошло это во время промотура фильма "Дьяволы" в 2002 году. Тогда режиссер пригласил ее к себе домой, попытался поцеловать и рассказал о своей любви. В 15 лет Адель Энель пыталась разорвать связь с режиссером.

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На данный момент полиция заявила, что Руджи арестовали в связи с расследованием "сексуальной агрессии в отношении несовершеннолетних".

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Отметим, что публичные обвинения Адель выдвинула осенью 2019 года после просмотра документального фильма "Покидая Неверленд", в котором говорится об отношениях Майкла Джексона с детьми: "Фильм изменил мнение и помог мне понять, что я слишком долго цеплялась за версию Кристофа Руджи, что все это была история любви".

Сам 55-летний Кристоф Руджа опровергает обвинения в сексуальном домогательстве, однако признал, что допустил ошибку в своем поведении с Энель.

Тем временем супермодель Джиджи Хадид вызвали в роли присяжной на заседание суда по слушанию скандального дела голливудского кинопродюсера Харви Вайнштейна о сексуальных домогательствах.

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