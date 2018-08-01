Новый сезон "Зважених та щасливих": набирающая вес ведущая и много звездных гостей

Гостями шоу станут Верка Сердючка, Дима Коляденко и другие

Марина Боржемская-Узелкова, Вячеслав Узелков и Василий Вирастюк. Фото: пресс-служба СТБ

Совсем скоро стартует новый сезон шоу "Зважені та щасливі". Восьмой сезон проекта – уникальный, ведь в нем будут показаны две крайности похудения: слишком большой вес и критически низкий. Ведущая проекта – Мирослава Ульянина, тренеры – Марина Боржемская-Узелкова, Вячеслав Узелков и Василий Вирастюк.

Впервые в истории проекта ведущая шоу набирает вес. Мирослава Ульянина – коуч по здоровому образу жизни и блогер. Не так давно Мирослава настолько увлеклась похудением и помощью другим, что забыла о собственном внешнем виде. Благодаря кастингу на "Зважені та щасливі", она вернула нормальное комфортное для себя состояние – за полгода изменила вес с 38 кг до 50 кг. И продолжает работать над собой.

Кроме этого, выпуски стали более звездными. Среди артистов, которых зритель увидит в проекте, будут Жан Беленюк, Роза Аль-Намри, Анна Кушнерук, Дима Коляденко, Верка Сердючка, Ирина Федишин, Олег Винник, Павел Зибров, Юлия Санина и другие. Что они будут делать и почему появятся в эфире "Зважених та щасливих", смотрите на телеканале СТБ с 30 августа.

Напомним, Вячеслав Узелков рассказал о том, как похудеть за неделю. Мы также описывали новые подробности восьмого сезона "Зважені та щасливі".