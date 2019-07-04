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Новый снимок Бейонсе стал хитом сети

Певица Бейонсе опубликовала интересный снимок, который понравился фанатам

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:04
Бейонсе
Бейонсе
Фото: instagram.com/beyonce

Популярная певица Бейонсе, которая приревновала супруга и стала мемом в сети, порадовала поклонников новым снимком на своей странице в Instagram. Артистка запечатлена с львицей.

Смотрите видео о том, почему Бейонсе обвиняют в использовании фотошопа:

Стоит отметить, что новая фотография является своего рода анонсом переиздания "Короля льва" от Disney, где артистка озвучивает героиню-львицу Налу. Снимок сразу же стал хитом сети, набрав почти шесть миллионов лайков.

Бейонсе
Бейонсе
Фото: instagram.com/beyonce

Лента выходит на экраны в конце этого месяца. Она является ремейком популярного мультфильма Disney. Бейонсе запечатлена на снимке в черном топе с глубоким декольте и высоким хвостом. Она и львица резко выделяются на черном фоне снимка.

Напомним, ранее Бейонсе опубликовала в Instagram снимки, на которых запечатлена в эффектном наряде. В нем она посетила вручение премии от Американского института киноискусства.

Отметим, что каждый выход в свет певицы Бейонсе вызывает у публики фурор, ведь эпатажная звезда выбирает самые экстравагантные образы. И очередной светский выход не стал исключением.

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Источник: Сегодня
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