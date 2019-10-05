"Нужен маленький Потап": поклонники подозревают Каменских в беременности

Певица вновь спровоцировала слухи о себе

Настя Каменских Фото: instagram.com/kamenskux

Поклонники Насти Каменских и Потапа не перестают выискивать на страницах звездной пары в соцсетях намеки на беременность певицы. В очередной раз фолловеры разглядели "округлый живот" NK на снимках влюбленных.

Новые подробности о свадьбе Насти и Потапа смотрите в ролике:

Вчера Потап похвастался в Instagram прогулкой с любимой супругой. Совестное фото вызвало у подписчиков вопросы: "Мне одной кажется, что она беременна?", "Настя беременная?", "Ну беременна, видно".

Позже Каменских разместила на своей странице архивное фото с минувшего лета, написав, что "счастье внутри тебя".

Настя Каменских Фото: instagram.com/kamenskux

"Сегодня чуть приболела и пока отлеживалась в постели, нашла фоточку, которую сделали в начале этого лета! На ней видно как мы с Мими беззаботно проводим время! Я стала любить каждый период года. Раньше, конечно, в приоритете было только лето! Сейчас же, когда внутри тебя любовь, баланс и умиротворение, абсолютно не важно где ты и какая сейчас погода! Главное счастье внутри тебя, которое ты сам же и создаёшь", – подписала снимок артистка.

В комментариях фаны Насти тут же принялись строить догадки: "Хм.. счастье внутри тебя...", "Настенька любовь внутри-это любовь к Леше или все таки бейбик?", "Так обычно рассуждают беременные", "Нужен маленький Потап". Сама же Каменских не комментирует подозрения фолловеров.

Напомним, что ранее Настя Каменских откровенно рассказала о беременности.

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