"Боль нужно пережить и прорыдать": Анфиса Чехова рассказала, как пережить измену любимого

Телеведущая дала совет подписчицам, исходя из своего опыта

Анфиса Чехова. Фото: Instagram

Год назад 40-летняя российская телеведущая Анфиса Чехова развелась с актером Гурамом Баблишвили после семи лет брака. Как стало известно, ее бывший муж неоднократно изменял жене. Cупруги расстались мирно и воспитывают шестилетнего сына Соломона.

Анфиса Чехова с сыном Соломоном Фото: Instagram/achekhova

Недавно в одном из своих постов в Instagram Чехова порассуждала на тему измен. Анфиса ответила на вопрос о том, как пережить неверность любимого.

"Наверняка, уход от боли — это первое, что приходит человеку на ум. Но переплыть реку невозможно, если отчаянно нестись в обратном направлении, не разбирая пути. В итоге, можно оказаться совсем в другом месте от течения своей реки жизни. Чтобы проплыть реку боли и отчаяния и оказаться на другом берегу, где высохнут все слёзы, где утихнут все страдания, где нас ждут новые люди и другие возможности: нужно войти, погрузиться, ощутить холодную воду каждым сантиметром своей кожи, осознать своё одиночество, пустоту, боль… осознать, что жизнь стремительно меняется, и зона комфорта уже позади, и вам не остаться прежней… и плыть! Просто плыть, сосредоточившись на себе, на своих ощущениях, пробуя свою боль на вкус, погружаясь в её глубину, и снова выныривая на поверхность", — написала телеведущая.

Она добавила, что боль и стресс нужно позволить себе пережить, "прорыдать", обсудить с миллионами подруг, психологом или с самой собой перед зеркалом. При этом нужно насладиться своим гневом, проговорить всю скопившуюся злость, не обвиняя себя в чувствах, которые испытываете.

По словам Чеховой, если разрешить себе погрузиться в переживания, то боль начнет рассеиваться. "И из этого треша вы выйдете другой: с новыми надеждами, верой в лучшее и, главное, в себя и свои силы! Вы сблизитесь с собой, и поймёте, что Страдание — это лестница к новым Возможностям! Не бегите от Боли, проживите её так же искренне, как Победы и Радости!" — подитожила телеведущая.

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