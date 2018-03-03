Няня сына Ольги Фреймут ударила малыша по лицу

Страшная ситуация произошла в семье украинской телеведущей Ольги Фреймут. Няня маленького сына Ольга Валерия ударила малыша. Об этом Ольга написала большой пост на своей странице в Instagram и предупредила всех о том, что никому верить нельзя:

"Навіть не віриться – як у мене, такої прискіпливої і помішаної на дітях, таке могло статися? Я – журналіст, людей відчуваю, розбираюся в них, вмію з ними розмовляти. Як я не бачила? Втім, я відчувала. Останнім часом Валерій (1 рік 8 місяців) дуже тривожно спить вночі – раптом починає гірко – гірко плакати. Це не зубки – у сина вже всі прорізалися. І він у нас не погано розмовляє – сказав би. А ще Валерій почав панічно за мене хапатися, втікати від няні . Навіть, коли я в одній з ним кімнаті відходила до вікна, він починав плакати: "Мама тут! Мама тут!" Валерій постійно казав, що вкусить Марію (так звати його няню), плакав і біг до нас з Володею, бабусь, до першої няні Каті, яка тепер з Євдокією, моєї сестри, навіть до домашньої робітниці . У нас вдома камери. І я дізналася причину такої поведінки сина. Мені стало відомо, що няня вдарила мого сина по личку. Дала ляпаса. Як дорослому", – написала Ольга.

Фото: instagram.com/freimutolia

Также ведущая отметила, что судя по объяснениям няни, она так поступила из-за того, что малыш укусил ее и это была "сдача". "Валерій розплаканий перепитав: "Здача?". За що? Чому? Як? ", – продолжила Ольга.

Ольга объяснила, что няня получала приличную зарплату, пользовалась услугами ее водителя, а также жила в комфортабельной квартире, снятой специально для нее.

"Я пишу цей пост – і плачу! Дорогі батьки, будьте поруч з дитиною, прислухайтеся, придивляйтеся, слухайте серце. Нікому чужому вірити не можна. І ще, якщо до вас на роботу проситиметься няня Марія Сенатор з Луцька, згадайте мою історію", – заключила Ольга.

Напомним, Ольга Фреймут в интервью сайту "Сегодня" рассказала о семье, детях и проекте "Від пацанки до панянки".

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