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"Нюхал чужие подмышки": Хью Грант переболел коронавирусом и рассказал о последствиях

Сегодня, 17:25

Актер страдал от отсутствия обоняния

60-летний знаменитый британский актер Хью Грант заразился коронавирусом, и уже успел пошутить на эту тему, сообщает Mirror.

На вечернем шоу The Late Show with Stephen Colbert Грант рассказал о том, как отчаянно пытался почувствовать хоть какие-либо запахи. Актер, кстати, переболел COVID-19 еще в феврале.

Хью признался, что он понял, что его обоняние пропало, когда "распылил духи прямо на лицо" и ничего не почувствовал. Потеря обоняния и/или вкуса является одним из самых распространенных симптомов COVID-19.

Хью Грант
Хью Грант
Фото: Getty Images

"Все началось с очень странного синдрома, когда я все время жутко потел. Я был буквально в "пончо" из пота. Потом мои глазные яблоки стали примерно на три размера больше, и появилось ощущение, как будто у меня на груди сидит огромный человек – Харви Вайнштейн или кто-то другой. Потом я понял, что не ощущаю запахи, начал паниковать. Я стал нюхать мусорные баки, чужие подмышки, потому что вообще не чувствовал запахов", – с юмором отметил Хью.

Грант признался – они с женой и детьми надеются, что больше никогда не заболеют коронавирусом.

Напомним, Юлия Волкова из "Тату" заразилась коронавирусом. Мы также сообщали, что звезду "Наша Russia" Сергея Светлакова госпитализировали с коронавирусом.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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коронавирус Хью Грант
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