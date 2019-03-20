О детях, отношениях и доходах: откровенное интервью травести-дивы Монро

Звезда призналась, что не хочет детей, а также рассказала о расходах

Травести-дива Монро Фото: instagram.com/monritta

Популярная украинская телеведущая, певица и травести-дива Монро дала откровенное интервью в программе "На каву із зіркою" на канале "Украина". 41-летняя шоувумен в ходе разговора рассказала не только о личной жизни, пластических операциях, непростых отношениях с прессой, но и о том, как на самом деле эпатажная блондинка зарабатывает на жизнь.

Белокурые локоны. Идеальный макияж. Стройная фигура и ухоженная кожа. Трудно поверить, что эта всегда безупречно одетая леди родилась мужчиной! Именно Монро подняла революцию в украинском шоу-бизнесе, ведь первой ввела термин "травести-дива". И первой смело и публично заявила о своей трансгендерности.

Блондинка, только придя на интервью, заверила – будет максимально искренней! Как никогда и ни с кем!

"Я люблю вашу передачу и лично знаю тебя, я подписана на твой Instagram, как я могла тебе отказать", – призналась Монро.

Монро дала откровенное интервью в программе "На каву із зіркою" на канале "Украина" Фото: instagram.com/monritta

Но перед тем, как рассказать шокирующие подробности своей жизни, звезда поговорила о любимом утреннем напитке.

Какой кофе ты любишь?

Я обожаю кофе. Могу назвать себя страстной кофеманкой. Я сама каждое утро варю себе чашечку американо. Черный кофе без сахара. И у меня даже есть хэштег в Instagram #кофебудешь?

Кофе Монро пьет два раза в день. И очень любит не только процесс его приготовления, но и знакомство с бариста. Дружить с персоналом различных заведений она научилась благодаря первой работе! Двадцать лет назад звезда работала в ночном гей-клубе. Правда, вначале ей пришлось изрядно "попотеть", занимаясь совсем "не женским" делом.

Я работала 2 месяца на стройке этого клуба. Владельцы клуба решили так заинтересовать будущих сотрудников. Из серии: поработайте на стройке разнорабочими, и мы вам дадим работу. Я хотела на сцену, и меня так утомила и напрягала учеба в университете на химическом факультете, что я была готова на все. И вот 3 месяца я месила цемент.

Сначала месила цемент, а потом переодевалась в костюм со стразами и перьями и зажигала публику, каждый раз уходя за кулисы под громкие аплодисменты. Именно ежедневная кропотливая работа позволила Монро заработать деньги на собственную квартиру.

Травести-дива два месяца работала на стройке гей-клуба Фото: instagram.com/monritta

В каких условиях ты живешь, все тебе нравится в своей квартире?

Сейчас она уже для меня маленькая. К том же у меня 5 кошек и очень много одежды. Очень много аксессуаров, всякого барахла. Хотя при переезде я очень многое вывезла в загородный дом. Красиво закрутила? И решила жить в стиле минимализма. Но как-то постепенно за год этот минимализм превратился в склад.

У тебя есть квартира, у тебя есть загородный дом, машина.

Нет, машины нет.

Почему?

А я не вожу. Потому что я не чувствую себя участником дорожного движения. Я начинала. Но я поняла, что я прихожу домой, ложусь, и мне снятся аварии. Вот такие прям панические атаки. И в какой-то момент за рулем я поняла, что я могу наехать на кого-то.

А вот возле метро травести-диву Монро можно встретить. Однако в общественном транспорте, несмотря на то, что экстравагантная персона пытается не привлекать к себе лишнего внимания, иногда на нее реагируют достаточно странно.

А бывали такие реакции, которые тебе не понравились. Неадекватно себя вели люди.

Бывали иногда. И я всегда чувствую, с какой стороны идет агрессия. Естественно, я сворачиваю, ухожу, стараюсь избегать подобных ситуаций. В основном это приезжие люди весьма маргинального вида, которые передвигаются в обществе себе подобных.

Монро пытается обходить таких людей стороной. Но однажды на выставке недоброжелатели облили ее кефиром.

Монро призналась, что некоторые люди ведут себя неадекватно по отношению к ней Фото: instagram.com/monritta

Когда-нибудь у тебя возникали мысли, что, возможно, стоит переехать в другую страну, где более лояльны к таким уникальным людям, как ты?

Ну ты загнула, конечно, – уникальные люди. Давай говорить – к ярким представителям ЛГБТ-сообщества. Несколько раз, парочку. Вот буквально вскользь я думала – а может. Жизнь вот прекрасна. В Украине она прекрасна.

Не секрет, что Монро росла мальчиком Сашей, который еще со школы не мог понять, что с ним не так. Почему его влечет все женское, яркое и эпатажное. Для решения вопроса самоидентификации, пришлось даже обращаться к психологу. А как же родители? Спросите вы. Они просто закрывали глаза на "необычность" ребенка.

Моя мама просто этого не замечала. Делала вид, что ничего не происходит. Папа говорил – дети сами разберутся.

Поговорить с родными откровенно и душевно Монро не смогла даже через много лет.

У тебя был сложный разговор с родителями?

У меня его не было. Серьезно. Я пыталась на третьем курсе университета поговорить с мамой, что меня эта учеба уже просто вот есть такое слово очень грубое – задолбала.

Мама сказала – утро вечера мудренее, пойди поспи. Ну все, я поняла, что говорить не о чем. А там дальше постепенно я уже начинала выступать, начинала зарабатывать деньги.

Я начинала жить свободно. И как-то мнение родителей мне уже было неинтересно. И поддержки я не ждала.

В образе зажигательной Монро знаменитость начала выступать еще с 99-го года и постепенно стала неотъемлемой частью столичной светской тусовки. Хотя звезда не скрывает – коллеги по шоу-бизнесу ее не слишком любят.

В образе Монро звезда выступает с 1999 года Фото: instagram.com/monritta

Некоторые со мной до сих пор не здороваются. Типа кивают и сразу раз-раз уходят. Поэтому у нас в шоу-бизнесе дружбы нет. Что бы тебе ни рассказывали, никто, может есть какие-то исключения, но вот никто не дружит как-то очень честно и искренне. Я несколько раз пыталась войти в тусовку, но я поняла, что это "капец".

Более того – эта блондинка с грустью констатирует, что она до сих пор нежелательный гость во многих СМИ.

Я знаю, что некоторые журналы, например, тебя до сих пор не хотят видеть на своих страницах.

Не хотят. Я так хотела этой публичности, славы, популярности, что я отбирала СМИ, которые влиятельные, которые имеют огромную аудиторию. Я вот мечтала попасть на обложку журнала для домохозяек с аудиторией 200 тысяч человек. Я сделала шикарную фотосессию, я придумала материал. Все за свои деньги. Я написала очень красивое письмо личного характера. Ну, действительно, это была моя мечта. Эта тварь мне не ответила даже.

Ты знаешь причину?

Без понятия. Плюс несколько раз меня приглашали на кастинги очень известных шоу. На должность эксперта. И прям вот на кастинге продюсеры говорили: "Монро, вы то, что нам нужно". И буквально за два дня до съемки – отбой, отбой. И в какой-то момент я поняла, что нет, хватит, не жди. Я создала свой YouTube-канал. И сейчас, когда ко мне обращаются, я уже выбираю.

Неужели Монро зарабатывает только благодаря своему видео-каналу? Без скромности задаем вопрос, который волнует многих.

Как травести дива Монро сегодня зарабатывает себе на жизнь?

Это проституция.

Главное, что честно.

Да если бы я пошла в эскорт, я бы уже купила ресторан.

Бестактный вопрос, но я отвечу. Во-первых, в нулевых я сделала очень правильные инвестиции, которые приносят мне доход. Стабильный. Затем я веду развлекательные передачи. Различные развлекательные программы. Плюс чуть-чуть я зарабатываю на своем канале в YouTube. Имеет что имеем, и я очень довольна.

А дальше Монро добавляет – материальные блага для нее особого значения не имеют. Она не транжира и живет достаточно экономно и скромно.

На что я трачу деньги? На качественную еду, на проезд, на путешествия, на кошек, на коммуналку. На помощь маме.

На косметологов.

Нет-нет. Я делаю сама себе массаж, маски, лифтинговый массаж. Я овладела им в совершенстве.

А вот на модные инъекции красоты время от времени Монро раскошеливается! Откровенная звезда признается – ботокс колола, губки увеличивала трижды.

Монро трижды увеличивала губы Фото: instagram.com/monritta

Я понимаю, что глупо было бы сейчас тут, знаешь, манерничать: что ты, Катюша, все свое, это же помада, гиалуроночка. Я перцем, знаешь, перед выходом намазала губы, чтобы побольше были. Ботокс я колю раз в 8 месяцев, у меня очень хорошо держатся все инъекции.

А как относишься к пластической хирургии? Например, грудь себе увеличить.

Ой, это не ко мне. Я вообще как-то не то что против введения каких-то… Я вообще против для себя введения в свой организм веществ, которые не рассасываются, скажем так, а навсегда. У меня не пробиты уши. У меня нет татуировок. И я ничего себе не увеличивала с помощью силикона.

У такой ухоженной женщины, пожалуй, личная жизнь бурлит! Но вы будете удивлены услышанным. По словам Монро, пока отношений она не имеет! И на самом деле наличие семьи, партнера и любви для нее – не так уж и важны.

Я очень комфортно себя чувствую в состоянии одиночества, хотя я всегда открыта к отношениям. Я легко вступаю в контакты. Я не буду ждать третьего свидания, чтоб упасть в горизонталь. Если хочется, и я чувствую вот эту химию – ха... Раз – и на матрас. Я не из тех людей, которые ждут: так, сколько нам еще свиданий, чтобы отдаться. Я готова. И несколько раз в моей жизни случались такие яркие вспышки… Есть что вспомнить.

Когда у тебя были последние отношения, чтобы прям до мурашек по коже?

Ой, 2 года назад.

Это иностранец?

Да, мы с ним встречались в европейских странах. Но… Знаешь, я не готова быть доктором. На самом деле я утром просыпаюсь и начинаю сама раскраивать свою жизнь. Я достаю вот ту коробку цветных карандашей и выбираю, какая у меня сегодня будет жизнь, какой цвет я сегодня хочу видеть. Это может быть один цвет, это может быть монохром, это может быть радуга, это может быть импрессионизм.

И, по мнению Монро, жизнь может быть интересной и разноцветной даже без наследников! На личный вопрос звезда впервые дает шокирующую ответ.

А детей рядом с собой видишь?

Нет, не вижу. Когда-то со мной работал психолог, и она попросила нарисовать картину жизни сейчас и картину жизни через 20 лет. И в центре я нарисовала опять же себя, партнера, кошек, дом, море. Ну, детей там нет. Но ты знаешь, миллионы людей живут без детей, и они счастливы. Примеров полно. И я не могу сказать, что Наташа Могилевская несчастлива, или Кайли Миноуг несчастлива.

Эти женщины – они вдохновляют миллионы людей на жизнь. Вот и все.

Без сомнений, вдохновляет людей и травести-дива Монро. Своим примером она учит не бояться говорить то, что думаешь. Выделяться из толпы. Жить по собственным правилам. Не учитывать критику. И мужественно встречать испытания судьбы! И какой бы безвыходной и трудной ни казалась ситуация, всегда чувствовать себя победительницей и королевой красоты! Вот такая она – прямолинейная и по-своему счастливая "неугомонная Монро"!

Монро рассказала о личной жизни в программе "На каву із зіркою" Видео: Канал "Украина"

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