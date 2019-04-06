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О ком поет Ирина Билык: 30 лет, 5 историй и хиты, которые вы знаете наизусть

Украинская певица Ирина Билык отмечает 49-летие

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:30
Ирина Билык отмечает 49-летие
Ирина Билык отмечает 49-летие
Фото: Сегодня

О ком поет в своих песнях Ирина Билык

Песни Ирины Билык – это ода любви на все времена. "Ти мій", "Одинокая", "О любви", "Снег", "Нас нет" – кажется, их наизусть знает каждая украинка. Многие из них артистка, которая 6 апреля отмечает 49-летие, посвящала своим мужчинам. О ком поет Ирина в своих песнях – выяснили Сегодня.Lifestyle.

Юрий Никитин

"Та як на тебе можу не дивитись, для мене ти один, ти тільки мій"

Ирина Билык и Юрий Никитин
Ирина Билык и Юрий Никитин
Фото: instagram.com/bilyk_iryna

1990 год. Винница. Фестиваль "Весенние надежды". Ему 22, она на год младше. С того момента началась совместная история Ирины Билык и Юрия Никитина, тогда – музыканта, сейчас – продюсера.  

С 1990 по 1998 год певица пребывала в гражданском браке с Юрием Никитиным. За восемь лет совместной жизни пара, однако, так и не узаконила свои отношения. В популярной песне "Ти мій" Ирина, которая является автором слов, поет: "Сказала, що вона твоя дружина, а я ніхто, і звуть мене ніяк".

Юрий Никитин в эксклюзивном комментарии "Сегодня" признавался, что причиной стала банальная боязнь лишиться свободы.

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"Это была большая страсть, симпатия, уважение и, наверное, любовь. У нас были хорошие и серьезные отношения, плюс совместная работа, карьера. Одним словом – глубокая связь. Как и большинство мужчин, я был полон комплексов, предрассудков. Всегда считал, что женитьба может лишить меня свободы. Что если я женюсь или стану отцом, то сразу стану несвободным во всех отношениях. А во-вторых, все как-то не до этого было: бизнес-проекты, перспективы, записи, съемки", – вспоминает Юрий.

Разошлась пара мирно, Никитин поступил по-джентельменски и оставил совместную трехкомнатную квартиру в Киеве Билык.

За время отношений с Юрием Никитиным, который к тому же долгое время являлся продюсером Ирины Билык, на свет появились всем полюбившиеся хиты: "Одинокая", "А я пливу", "Ти мій", "Божевільна" (совместная композиция с группой "Цей дощ надовго", в составе которой некогда выступал Юрий Никитин).

Андрей Оверчук

"Вибачай за те, що не змогла. Не змогла чекати теплих днів, малювати те, що ти хотів"

Ирина Билык и Андрей Оверчук
Ирина Билык и Андрей Оверчук
Фото: Instagram.com

После расставания с первой любовью в 1998 году Ирина Билык начала отношения с моделью Андреем Оверчуком. В 1999 году Ирина родила Андрею сына Глеба, который пошел по стопам знаменитой мамы. Союз продлился до 2002 года, и за это время певица выпустила композиции "Вибачай", "Ти ангел", "Твої руки" и другие.

Дима Коляденко

"А ты меня никогда не забудешь, и даже если кого-то полюбишь, искать глазами глаза мои будешь. Любовь – яд"

Ирина Билык и Дима Коляденко
Ирина Билык и Дима Коляденко
Фото: Instagram.com

Несмотря на рождение сына, отношения с Оверчуком сошли на нет, и в 2003 году в жизни Ирины Билык появился известный хореограф, а теперь и певец Дима Коляденко. Годы, проведенные с Билык, артист называет счастливыми, а разрыв в 2006 году Дмитрию дался нелегко, и он даже обратился к психологу.

Коляденко признавался, что в течение пяти лет ненавидел экс-возлюбленную, но сейчас артисты в прекрасных отношениях и поддерживают друг друга. Однако стоит отметить, после расставания с Ириной Дмитрий в серьезных отношениях замечен не был.

За время романа с Димой Коляденко певица выпустила хиты, которые знает наизусть едва ли не каждая украинка. Это культовые песни "О любви", "Снег", "Помнить" и весь альбом Ирины Билык "Любовь – яд", который хочется буквально "заслушать до дыр".

Дмитрий Дикусар

"Эта ночь на двоих одна, нас запомнит по именам она. Я минуты не тороплю, я желанья твои ловлю. Люблю"

Ирина Билык и Дмитрий Дикусар
Ирина Билык и Дмитрий Дикусар
Фото: Instagram.com

В 2007 году Ирина Билык начала отношения с новым возлюбленным – тоже хореографом, тоже Димой. Разница в возрасте Ирины Билык и Дмитрия Дикусара – 16 лет. Пара расписалась в Рио-де-Жанейро, в Украине их брак был недействителен, но, так или иначе, влюбленные жили вместе. До поры до времени, пока не появился новый творческий тандем Ирины Билык с Сергеем Зверевым. В 2010 году вышел их совместный клип на песню "Две родных души", в котором артисты обручились и поцеловались.

Позже Ирина Билык призналась, что ей не хотелось возвращаться домой и с Дмитрием они отдалились друг от друга. Будучи в отношениях с Дикусаром, Билык порадовала зрителей душераздирающими композициями "Мир не знает", "Мы будем вместе", "Нас нет". Последнюю Ирина спела в дуэте с Дмитрием.

Аслан Ахмадов

"Я вижу эти глаза и тихо небо молю, не выдавай же меня, я все равно его люблю"

Ирина Билык и Аслан Ахмадов
Ирина Билык и Аслан Ахмадов
Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Роман с художником, фотографом и продюсером Асланом Ахмадовым начался 5 лет назад, в 2015-м у пары родился сын Табриз. Пара оформила свои отношения официально и расторгать их не намерена.

В браке с Ахмадовым появился не только второй ребенок, но и всем полюбившиеся хиты: "Волшебники", "Не питай", "Не ховай очей", "Я люблю его", "Боже мой", "А мне бы в небо", "У ветра есть тайна", "Не оставляй", "Греческая".

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