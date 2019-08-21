О настоящей Украине: Потап прокомментировал новую украиноязычную песню группы MOZGI

Музыкант и продюсер также признался, как отдыхают участники коллектива MOZGI

Уже в эту субботу, 24 августа, лучшие артисты нашей страны зажгут на главной вертолетной площадке столицы! Давно любимые хиты и новые песни, которые были написаны специально для грандиозного шоу "З Днем народження, Україно!". Так, популярная группа MOZGI специально написала новый украиноязычный хит – "Най-Най-Най".

"Текст об Украине, о настоящей, без прикрас, как она живет, о ее проблемах, об отношении нашем к Родине. Что такое родина для современного человека. И мы это закрепили и перенесли сегодня в форме песни", – комментирует новую песню Потап.

Группа MOZGI Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Артист и продюсер также рассказал о том, где и с кем отдыхали этим летом участники группы MOZGI.

"Ну, мы разъезжаемся каждый со своими детьми или с женами, или с любовницами, или с любовниками в разные страны. Это зависит от того, с кем мы едем. У каждого из нас разные вкусы, мы европейское государство, страна. Каждый делает что хочет. Но главное – любить Украину при этом", – считает звезда.

Не пропустите грандиозное шоу нашей страны "З Днем народження, Україно!" 24 августа в 20:00.

Ранее мы также писали, чем звезды будут удивлять телезрителей в грандиозном шоу ко Дню Независимости 2019.

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