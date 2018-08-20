О певице Рианне снимут документальный фильм

Ранее Питер Берг и Рианна уже сотрудничали вместе на съемках его фильма "Морской бой"

Рианна. Фото: instagram.com/badgalriri

Слухи о том, что о певице Рианне снимают документальный фильм пошли уже давно. Еще в 2016 году режиссер Питер Берг ("Хэнкок", "Уцелевший") объявил о том, что работает над картиной о певице, но с тех пор о предстоящей ленте ничего не было слышно.

Судя по всему, фильм, посвященный жизни и творчеству певицы, и правда скоро выйдет на экраны. В интервью изданию SlashFilm Берг рассказал, что релиз картины может состояться уже через два месяца.

"Я считаю ее необыкновенной женщиной. [Фильм] в полной мере расскажет о том, как ей удалось стать такой, какая она сегодня", — рассказывает режиссер.

Ранее Питер Берг и Рианна уже сотрудничали вместе на съемках его фильма "Морской бой". Там певица сыграла старшину Кору Рейкс. Это была ее первая роль в кино.

Напомним, нынешней весной барбадосская поп-дива Рианна, которая недавно появилась на обложке британского VOGUE в цветочном венке, решила, что нуждается в собственном бренде нижнего белья. Благодаря чему на свет родился новый бренд под названием Savage x Fenty.